Mastercard couvre les frais de déplacement et d'hébergement des employés pour les avortements hors de l'État.

Des entreprises telles que Microsoft Corp, Amazon.com Inc et Tesla se sont précipitées au secours de leurs employés américains alors que plusieurs États renforcent les restrictions en matière d'avortement.

La plus haute juridiction du pays s'apprête également à annuler une décision de 1973 qui a légalisé l'avortement dans tout le pays, selon une fuite d'un premier projet d'opinion majoritaire de la Cour suprême des États-Unis.

Trois des six grandes banques américaines ont déjà pris des mesures initiales dans ce sens. Citigroup Inc a commencé à couvrir les frais de déplacement de ses employés qui se rendent hors de l'État pour avorter en mars, la première grande banque à le faire.

Ses pairs, JPMorgan Chase & Co et Goldman Sachs Group Inc, sont également en train de revoir leurs politiques qui couvrent les prestations d'avortement pour les employés.

Outre les dépenses liées aux interruptions de grossesse, Mastercard couvrira également les mères porteuses, les services d'adoption, les vasectomies et l'accès à la contraception, selon le mémo.