Mata Capital a clôturé son fonds MCF Quality Street dédié aux opérations parisiennes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mata Capital a annoncé la clôture du fonds MCF Quality Street au 30 juin dernier avec un montant total de capital de 50 millions d’euros, lui permettant de réaliser 100 millions d’euros d’investissement sur Paris. Cette levée de fonds a été réalisée auprès d’investisseurs institutionnels français et family office de premier plan. Lancé fin 2018, MCF Quality Street est un fonds « core+ » ayant pour objectif d’acquérir, exclusivement dans Paris intramuros, des actifs immobiliers diversifiés bénéficiant d’un potentiel de création de valeur à moyen terme.Ce véhicule a d'ores et déjà investi un montant total de 55 millions d'euros de valeur à un prix moyen de 5 100 euros du mètre carré et continuera d'investir à Paris sur les prochains mois." Nous avons souscrit un montant significatif de capital malgré la pandémie de la Covid-19 (…). Le montant de capital souscrit va nous permettre de réaliser notre pipeline qualitatif dans des conditions de marché aujourd'hui favorables aux acquéreurs ", a commenté Edouard Baduel, directeur des relations investisseurs chez Mata Capital.Parmi les investissements réalisés pour le compte du fonds MCF Quality Street, on peut compter plusieurs commerces de pied d'immeuble situés dans des quartiers commerçants parisiens (ex : Marais, Batignolles...), un immeuble mixte à usage de commerce/bureau situé Place Blanche (Paris 9ème), des établissements dans le domaine de l'éducation (Paris 11ème et 20ème) ou encore un hôtel indépendant situé au cœur du 11ème arrondissement de Paris avec un taux d'occupation du portefeuille global de 97%.Le fonds cible une performance totale de 8% sur 8 ans, dont une distribution annuelle de l'ordre de 4%.