Mata Capital déploie une plateforme blockchain destinée aux fonds immobiliers

Mata Capital, acteur indépendant de la gestion de fonds d'investissement immobilier avec environ 600 millions d'euros d'actifs sous gestion, a adopté la technologie blockchain pour optimiser le traitement des registres de titres pour ses produits d'investissements immobiliers. Le lancement de cette nouvelle plateforme a été réalisé en partenariat avec ConsenSys, acteur dans le développement de logiciels blockchain pour les entreprises, et le conseil de Screeb Notaires, un office notarial qui accompagne des projets innovants dans le domaine immobilier.Depuis le décret du 24 décembre 2018, les acteurs du monde de la finance ont en effet la possibilité d'utiliser un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers. Portée par l'évolution du cadre réglementaire, et par ses fortes convictions sur la technologie blockchain, Mata Capital a décidé de se doter de cette technologie innovante pour enregistrer et traiter certaines de ses opérations d'investissements immobiliers.Concrètement, Mata Capital inscrira des actifs financiers – en l'occurrence les actions d'une société de capitaux propriétaire d'un bien immobilier – et ses droits à travers un "token" représenté sur la blockchain Ethereum.Outre la réduction considérable des coûts de gestion du passif pour l'émetteur, la blockchain permet d'améliorer la liquidité des actifs non cotés, d'augmenter la transparence des opérations et de réduire le risque de fraude."La 'tokenisation' vise à apporter une meilleure liquidité à nos investisseurs, notamment sur le marché secondaire", explique Baptiste Saint-Martin, product development manager chez Mata Capital."L'innovation est au cœur de la stratégie de Mata Capital, comme l'illustre la mise en place récente d'une plateforme opérationnelle pour sécuriser l'ensemble des informations de nos souscripteurs", précise Souleymane-Jean Galadima, directeur du pôle innovation et digital business chez Mata Capital.