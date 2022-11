Match nul entre Lyon et Nice

Dans une magnifique ambiance au Groupama Stadium, Lyon et Nice ont fait match nul 1-1 ce vendredi malgré un net avantage de la possession pour les Lyonnais lors de la première rencontre de la 15e journée de Ligue 1. Le match s'est joué sur deux penalties, le premier transformé en deux fois par Nicolas Pepe en première période et le second en toute fin de match par Alexandre Lacazette qui a permis à son équipe de ne pas s'incliner pour la seconde fois consécutive. Au classement, l'Olympique Lyonnais reste huitième avec 21 points, seulement un de plus que son adversaire du soir, l'OGC Nice, qui pointe à la neuvième place.

par Romain Strozza (iDalgo)