Matériaux de construction Reprise sur certains segments

Après de bonnes performances au troisième trimestre, les principaux cimentiers étaient plus optimistes pour 2020.



Ils ont revu à la hausse leurs prévisions de performances pour 2020.

Une reprise au troisième trimestre

Vicat a enregistré un chiffre d'affaires de 762 millions d'euros, qui a bondi de 12% à périmètre et changes constants. Le cimentier, qui s'attendait à une baisse modérée de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) en 2020, espère désormais plutôt une croissance marquée, à périmètre et changes constants. LafargeHolcim a publié des ventes en baisse, mais meilleures qu'attendues, pour le troisième trimestre, grâce à un rattrapage dans le secteur du bâtiment. Le groupe at relevé son objectif de trésorerie pour 2020.Grâce à un programme de contrôle des coûts, il est également parvenu à redresser son résultat d'exploitation, en hausse de 1,9% sur un an, à 1,4 milliard de francs, après une dégringolade de 26,1% au second trimestre. Quant au mexicain Cemex, ses ventes ont augmenté de 3% pour atteindre 3,4 milliards de dollars sur le trimestre, grâce à un accroissement des volumes mais aussi à une augmentation des prix. Le groupe est satisfait de ses performances au troisième trimestre, durant lequel toutes les régions ont contribué à l'amélioration des résultats.

Une filière bois prometteuse pour le secteur de la construction

Le bois permet de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction de 25 %. L'énergie nécessaire à la fabrication de bois scié est de 350 kWh/m3, contre 700 kWh/m3 pour le béton ou 46.000 kWh/m3 pour l'acier. Le projet " Wood Up ", situé dans le treizième arrondissement de Paris, dont la livraison est prévue en 2022, sera le premier à bénéficier entièrement d'une ossature en bois. De nouveaux acteurs se positionnent sur ce matériau. Ainsi, le promoteur REI Habitat, labellisé bois de France, accueille désormais à 49% de son capital Axa IM Real Assets, avec l'objectif de devenir le numéro un de la construction bois en France. Le potentiel est élevé car le territoire français est recouvert à 30% de forêts. Toutefois la filière est encore très morcelée, avec l'intervention de1.200 scieries. D'autres matériaux comme le chanvre, la paille, la brique de terre ou la terre coulée sont de plus en plus utilisés dans une approche plus responsable.