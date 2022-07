Matériaux de construction : une offre contrainte

Le secteur fait face à des difficultés de l'offre dans un contexte économique fragile et incertain qui pèse aussi sur la demande. L'Unicem espère pouvoir tirer profit des démarches mises en place en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises.



Une offre fragilisée

Dans un contexte de guerre en Ukraine et de flambée des coûts énergétiques, la fragilisation des chaines de valeur renforce les difficultés de l'offre, qui existaient déjà avant le déclenchement du conflit. Mi-mai 2022, l'Unicem (Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction) indiquait que, si les carnets de commande se garnissent à nouveau peu à peu dans les travaux publics, et demeurent bien remplis côté bâtiment, la réalisation des travaux reste, elle, problématique. Cela pénalise la croissance du secteur, après une activité qui avait enregistré une progression en 2021.

Pourtant la demande est bien là et bénéficie d'une forte vitalité, comme le soulignent les résultats de Saint-Gobain. Les performances du groupe sont portées par les programmes de rénovation et d'isolation de bâtiments en Europe et par la dynamique de la construction en Amérique et en Asie. Saint-Gobain s'attendait donc à ce que le résultat d'exploitation du premier semestre 2022 dépasse le niveau record du premier semestre 2021, et que la marge d'exploitation atteigne un niveau à deux chiffres.

La RSE imprègne le secteur

L'Unicem a créé en 2018 un label RSE, qui a rencontré un certain succès : dans le béton, près de 700 sites, soit la moitié de l'activité en France, se sont engagés dans la démarche, de même que 400 sites constituant près de 30% du chiffre d'affaires des carrières françaises. Cette démarche englobe plusieurs initiatives comme la réduction de l'empreinte carbone des produits ou l'amélioration des relations avec les fournisseurs. De grands efforts ont été faits sur le plan du recyclage qui atteint désormais 70% dans le secteur, contre environ 50 % il y a dix ans, et alors qu'il était quasiment inexistant il y a une trentaine d'années. Toutefois l'Unicem souhaiterait que les pouvoirs publics renforcent leur soutien à cette démarche RSE à travers un recours aux entreprises labellisées.