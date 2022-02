Matières premières: l'or brille, le nickel et le plomb en forme

Londres (awp/afp) - Le prix de l'or a grimpé sur la semaine jusqu'à un nouveau sommet depuis juin à 1.902,48 dollars, galvanisé par l'augmentation des risques géopolitiques et la flambée de l'inflation.

"La première source de soutien de l'or est la hausse des prix dans le monde entier, les investisseurs cherchant à protéger leur pouvoir d'achat contre la dépréciation des monnaies fiduciaires", explique Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets.

L'inflation se situe à des records de plusieurs décennies dans de nombreuses régions du monde. Dans la zone euro elle se situe à 5,1%, sommet historique depuis que l'office européen des statistiques publie cette mesure.

Par ailleurs, "les événements à la frontière ukrainienne incitent les investisseurs à rechercher des valeurs refuges" comme l'or, souligne Craig Erlam, analyste chez Oanda.

"Les gains restent vulnérables à tout apaisement à la frontière ukrainienne", affirme Ipek Ozkardeskaya de Swissquote.

Les signaux envoyés sont contradictoires : des bombardements sont en cours vendredi près de Stanytsia Louganska, une ville de l'est de l'Ukraine sous le contrôle des forces gouvernementales, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

Le Kremlin promet quant à lui le retour dans leurs casernes des troupes engagées dans des manoeuvres aux abords de l'Ukraine.

Vers 16H30 GMT (17H30 à Paris), l'once d'or coûtait 1.894,80 dollars, contre 1.858,76 dollars sept jours plus tôt en fin d'échanges.

Le nickel et le plomb remontent

Le cours du nickel grimpait cette semaine sur le London Metal Exchange (LME), se rapprochant d'un sommet pluriannuel atteint en janvier.

"Le marché du nickel semble toujours très tendu", affirme Daniel Briesemann, analyste pour Commerzbank.

"La hausse des prix est probablement due aux inquiétudes concernant les ruptures d'approvisionnement, la crise ukrainienne semblant continuer à s'aggraver", poursuit-il.

La Russie est l'un des principaux producteurs d'aluminium et de nickel. Les exportations de matières premières pourraient également être affectées en cas de sanctions contre le pays.

Les États-Unis redoutent désormais une attaque de l'Ukraine "dans les prochains jours", tandis que la Russie balaye ces accusations et annonce de nouveaux retraits de troupes de la frontière ukrainienne.

Sur le LME, la tonne de nickel pour livraison dans trois mois s'échangeait à 24.190 dollars vendredi, contre 23,051 dollars le vendredi précédent à la clôture.

Les prix du plomb poursuivaient également leur hausse, la production chinoise étant en baisse en glissement mensuel, selon les analystes de Marex.

La tonne de plomb pour livraison dans trois mois s'échangeait à 2.348 dollars sur le LME vendredi vers 16H30 GMT, contre 2.279 dollars vendredi dernier à la clôture.

Le sucre fond

Les cours du sucre étaient en baisse cette semaine, freinés par des excédents de production, malgré une demande présente.

Les marchés de "New York et Londres étaient un peu plus bas dans les échanges", en raison "d'un surplus de production", explique en effet Jack Scoville, analyste de Price Group.

Habituellement, des prix élevés du pétrole encouragent l'utilisation au Brésil, premier exportateur mondial, de la canne à sucre pour produire un éthanol devenu plus compétitif, ce qui diminue d'autant le sucre disponible et dope les cours.

Mais la demande en fioul au Brésil reste "particulièrement faible", font remarquer les analystes de Rabobank.

La demande en sucre est "toujours bonne, mais les approvisionnements pourraient augmenter car moins d'éthanol est produit", poursuit Jack Scoville.

À New York, la livre de sucre brut pour livraison en mars prochain valait 17,70 cents, contre 17,81 cents sept jours auparavant.

À Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison au même mois valait 486,40 dollars contre 501,40 dollars le vendredi précédent à la clôture.

afp/rp