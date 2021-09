Matières premières: l'or et le robusta avancent, le cuivre fait du sur place

Londres (awp/afp) - Le prix de l'or a monté sur la semaine, atteignant vendredi 1.834,04 dollars, un plus haut depuis le 15 juillet, les investisseurs profitant de la baisse du cours du dollar pour effectuer des achats à bon compte.

Le billet vert a en effet reculé après de mauvais indicateurs sur l'emploi américain.

Monnaie de référence des échanges aurifères mondiaux, la baisse de la devise américaine permet aux investisseurs utilisant d'autres monnaies d'effectuer des achats à bon compte.

"L'or se remet de l'écroulement qu'il avait subi début août", commente Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets.

Le métal avait alors fondu car les investisseurs pariaient sur un resserrement proche de la politique monétaire américaine.

Outre une hausse de l'attractivité du dollar, des taux plus élevés aux Etats-Unis font monter le rendement des obligations américaines, et rendent l'or, valeur refuge sans rendement, moins attractif.

Le platine et le palladium, en revanche, ont reculé sur la semaine en raison de leur utilisation par l'industrie automobile pour concevoir des catalyseurs.

"Les ventes de véhicules aux Etats-Unis ont déçu", signe négatif pour la demande de ces métaux platinoïdes, commente Daniel Briesemann, de Commerzbank.

Vers 15H40 GMT (17H40 à Paris), l'once d'or s'échangeait pour 1.828,81 dollars, contre 1.819,21 dollars la semaine précédente en fin d'échanges.

L'once de platine valait dans le même temps 1.024,37 dollars et celle de palladium 2.419,35 dollars (respectivement 1.012,54 dollars et 2.423,09 dollars sept jours plus tôt).

Le cuivre tiraillé

Le prix du cuivre a été malmené mercredi par des données économiques chinoises mitigées mais secouru en fin de semaine par un dollar en berne.

"L'économie chinoise perd son élan", constate M. Briesemann, citant en illustration l'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin et paru mercredi.

L'activité manufacturière s'est en effet contractée en août pour tomber à son plus bas niveau depuis 16 mois, plombée par un rebond épidémique qui a pesé sur les chaînes d'approvisionnement.

Or la santé économique de la Chine est capitale pour le marché du métal rouge puisque le pays engloutit la moitié du cuivre mondial.

Cette perspective fâcheuse pour la demande était amoindrie par la baisse du dollar, de l'ordre de 0,66% face à un panier de monnaies depuis le début de la semaine.

Quand le billet vert perd de la valeur, les matières premières cotées en dollar deviennent meilleur marché pour les investisseurs munis d'autres devises.

Sur le London Metal Exchange (LME), la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 9.425,00 dollars vendredi à 15H35 GMT (17H35 à Paris), contre 9.410,00 dollars le vendredi précédent à la clôture.

Le robusta recherché

Le cours du robusta a atteint mercredi un plus haut depuis quatre ans à 2.092 dollars la tonne, le marché favorisant ce café moins coûteux face au bond des prix de l'arabica et par un rebond épidémique au Vietnam.

"On ne sait toujours pas dans quelle mesure la floraison et la récolte vont souffrir après les fortes gelées dans les principales zones de culture de l'arabica au Brésil en juillet", explique Michaela Helbing-Kuhl, de Commerzbank.

Cette incertitude, qui a porté les cours de l'arabica à un plus haut depuis octobre 2014 au cours de l'été, "soutient également le prix du robusta", affirme-t-elle, de même "qu'une nouvelle vague de Covid-19 et une tension sur les conteneurs qui entraveront les expéditions du Vietnam dans un avenir proche".

Pénalisé par la lenteur de sa campagne de vaccination, le pays d'Asie du sud-est connaît un sévère retour de bâton. Les autorités recensent plus de 10.000 décès depuis la fin juillet, contre seulement quelques dizaines l'année dernière.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de robusta pour livraison en novembre valait 2.067 dollars vendredi à 15H45 GMT (17H45 à Paris), contre 2.018 dollars le vendredi précédent à la clôture.

Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'arabica pour livraison en décembre valait dans le même temps 193,05 cents, contre 195,90 cents sept jours auparavant.

