Matmut: le bénéfice net baisse de 13,7% en 2020 sous le coup du Covid

Paris (awp/afp) - La groupe Matmut, principalement positionné sur l'assurance dommages, a dévoilé jeudi un bénéfice net en baisse de 13,7% en 2020, à 59,6 millions d'euros, pénalisé par "les nombreuses mesures solidaires décidées" pour faire face au Covid-19.

Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 1,5%, à 2,29 milliards d'euros.

Cette hausse du chiffre d'affaires a été permise par la signature de 156.000 nouveaux contrats, portant le total à 7,6 millions (+2,1%).

"La sinistralité automobile a connu une baisse de fréquence de près de 20% sur l'année 2020, du fait d'une moindre circulation routière", relève le groupe.

Cette baisse de la fréquence "est cependant à tempérer par une hausse marquée des coûts de la réparation automobile".

Matmut réalise 80% de son chiffre d'affaires dans l'assurance dommages, et est positionné dans une moindre mesure en assurance santé (16%) et en épargne prévoyance (4%), un segment où Matmut cherche à se repositionner et à distribuer des produits d'épargne de partenaires, et sur lequel il a donc fermé les nouvelles souscriptions de ses anciens contrats.

"Nous sommes finalement plutôt satisfaits de cette baisse du chiffre d'affaires en épargne", a ainsi commenté en conférence de presse Nicolas Gomart, directeur général du groupe.

Face à la crise du Covid-19, comme ses concurrents, Matmut a accordé des remises et gelé certains de ses tarifs.

L'impact financier de la crise sanitaire est estimé entre 35 et 40 millions d'euros.

Par ailleurs, Matmut a dévoilé jeudi son nouveau plan stratégique pour la période 2021-2023. Il vise une augmentation des contrats gérés de 600.000 à horizon 2023.

"Nous sommes dans un monde de crise permanent", a dit Nicolas Gomart.

Sur la période 2018-2020, le groupe dit avoir atteint ses objectifs, notamment celui de 1 million de nouvelles affaires par an.

La marque se situe dans les cinq premières en terme de notoriété "ce qui est bien au-delà de notre part de marché", s'est félicité M. Gomart.

