Le gestionnaire d'actifs Matthews Asia va fermer ses deux fonds obligataires en raison de l'intérêt médiocre des clients, ce qui le laissera sans produits à revenu fixe et avec seulement des fonds d'actions proposés à l'échelle de l'entreprise, a déclaré la société basée à San Francisco.

Le gestionnaire d'actifs de 14 milliards de dollars a décidé de liquider les 65 millions de dollars de l'Asia Total Return Bond Fund et les 16 millions de dollars de l'Asia Credit Opportunities Fund le 15 mars ou aux alentours de cette date.

"Après une décennie d'efforts pour établir et développer le Matthews Asia Total Return Bond Fund et le Matthews Asia Credit Opportunities Fund, l'intérêt des actionnaires et la demande pour les stratégies obligataires asiatiques ne se sont pas développés et n'ont pas atteint l'ampleur prévue par Matthews", a déclaré Matthews Asia dans un communiqué transmis à Reuters.

La société a déclaré qu'elle restait concentrée sur l'investissement en Chine, sur les marchés émergents au sens large et sur l'Asie, et qu'elle évaluerait les options à revenu fixe à l'avenir, y compris la dette des marchés émergents.

La fermeture des produits à revenu fixe intervient après que les défauts de paiement sur les obligations chinoises ont atteint un record en 2022, en raison de la répression du secteur immobilier qui dure depuis des années, et que les investisseurs mondiaux ont vendu les obligations asiatiques en raison des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

L'Asia Total Return Bond Fund et l'Asia Credit Opportunities Fund ont tous deux reculé de 12 % en 2022, affichant une performance légèrement inférieure à celle de l'indice J.P. Morgan Asia Credit, qui a baissé de 11 %.

Les deux fonds sont cogérés par Satya Patel et Wei Zhang et on ne sait pas s'ils quitteront Matthews Asia après la liquidation.

La société n'a pas répondu aux questions concernant l'impact sur l'équipe de gestion des titres à revenu fixe.

Teresa Kong, qui était responsable des titres à revenu fixe et ancienne gestionnaire de portefeuille des deux fonds, a pris sa retraite en juillet 2022 après avoir travaillé 12 ans chez Matthews.