Maud Vimeux nommée directrice RH de la Banque Postale

Maud Vimeux est nommée directrice des Ressources Humaines de La Banque Postale, des Services financiers et du Réseau La Poste, depuis le 1er octobre 2018. Elle devient à ce titre membre du comité exécutif de La Banque Postale et directrice générale adjointe du Réseau La Poste. En soutien à la stratégie de diversification et de digitalisation de La Banque Postale et de l’évolution du Réseau La Poste, elle poursuivra les programmes d’accompagnement de la transformation, de développement des nouveaux métiers et des talents avec le souci constant de favoriser l’engagement de tous.Âgée de 48 ans, diplômée d'un DESS de Gestion des ressources humaines de l'Université de Paris Dauphine, Maud Vimeux démarre sa carrière chez Danone, en 1993, exerçant différentes responsabilités RH au sein des branches Emballage et Biscuits. A partir de 1998, elle occupe plusieurs postes en développement de talents au Siège Corporate du groupe Danone avant de devenir directrice du développement RH pour la Division Eaux au plan mondial. En 2005, elle est nommée directrice des Ressources Humaines de Font Vella en Espagne puis directrice des ressources humaines de Blédina en 2011. En 2016, elle conduit le projet d'évolution de la fonction RH pour les 8 entités de Danone en France avant d'être nommée directrice Ressources Humaines France regroupant le talent management, les rémunérations, le développement des compétences, l'administration et la paie.