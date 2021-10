Mauna Kea Technologies : annonce 5 communications soulignant la valeur clinique du Cellvizio® en pneumologie interventionnelle au congrès international de la Société Respiratoire Européenne (ERS) 2021

Une nouvelle validation de Cellvizio en tant que technologie complémentaire à la bronchoscopie manuelle et robotique, pouvant avoir un impact sur la prise en charge des patients et améliorer les résultats dans de multiples indications en pneumologie.

Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui que 5 communications en faveur du Cellvizio® ont été présentées au Congrès International 2021 de la European Respiratory Society (ERS), qui s’est tenue du 5 au 8 Septembre. Ces communications sont axées sur la sécurité, la faisabilité et l'efficacité du Cellvizio lorsqu'il est utilisé durant une bronchoscopie manuelle et robotisée, soit pour positionner l'aiguille transbronchique dans les lésions pulmonaires périphériques afin d’améliorer le ciblage des biopsies et ainsi réduire le taux de biopsies non contributives, soit pour détecter des changements fibrotiques in vivo chez les patients diagnostiqués avec la COVID-19.

« Suite à la publication de notre article, "Bronchoscopic needle based confocal laser endomicroscopy (nCLE) as a real-time detection tool for peripheral lung cancer" dans la revue Thorax1, nous sommes heureux de partager certains de nos cas cliniques plus en détail et une nouvelle étude importante sur la bronchoscopie assistée par robot pendant le congrès international de l'ERS », a déclaré J. T. Annema, M.D. Ph.D., professeur d'endoscopie pulmonaire au centre médical universitaire d'Amsterdam. Le professeur Annema a également ajouté que « les conclusions des études démontrent que les médecins peuvent différencier, avec une reproductibilité élevée, le tissu malin du parenchyme des voies respiratoires et du poumon, ce qui démontre le potentiel de l'imagerie endomicroscopique en tant qu'outil de guidage de la biopsie en temps réel pendant la bronchoscopie manuelle et assistée par robot, afin de réduire le taux de biopsies transbronchiques non contributives du cancer du poumon périphérique. »

Les premiers résultats de l'étude clinique combinant l'endomicroscopie confocale laser à l'aiguille et la navigation bronchoscopique robotisée, utilisant à la fois Cellvizio et la plateforme Monarch® d'Auris Health, Inc.2 pour le diagnostic des nodules pulmonaires périphériques, cofinancée par notre partenaire stratégique, la Lung Cancer Initiative (LCI) de Johnson & Johnson3, ont été présentés par le Docteur Christopher Manley, directeur du service de pneumologie interventionnelle et professeur agrégé de médecine au Fox Chase Cancer Center de Philadelphie et investigateur principal de l’étude. Le Docteur Manley a commenté les résultats préliminaires : "Dans notre étude, la vision et la stabilité de la navigation bronchoscopique robotisée de la plateforme Monarch nous ont permis de naviguer plus loin dans le poumon pour cibler précisément les petites lésions. De plus, l'imagerie cellulaire in vivo avec la nCLE a fourni un retour d'information en temps réel très important pour aider à identifier les tissus anormaux, l'imagerie endomicroscopique détectant des cellules malignes chez 93 % des patients atteints de cancer."

Comme le détaille la présentation de l'étude4 lors du Congrès international de l'ERS, un patient présentant une image nCLE exhibant des critères de malignité mais un résultat négatif lors du prélèvement de la lésion avec la navigation bronchoscopique robotisée, a reçu un diagnostic final de malignité après la chirurgie, et chez 6 patients sur 17 (soit 35 % des patients), le guidage de l’imagerie nCLE a entraîné un réajustement du bronchoscope robotisé afin d’optimiser l'emplacement du prélèvement.

« L'impact potentiel que peut avoir l'imagerie cellulaire in vivo en temps réel de Cellvizio dans la détection du cancer du poumon à un stade précoce de la progression de la maladie, est bien mis en évidence dans ces présentations et nous sommes impatients d'élargir l'adoption du Cellvizio dans la communauté de la pneumologie interventionnelle » a déclaré Robert L. Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies.

Les visiteurs sont invités à consulter notre page ERS 2021 : https://www.landing.maunakeatech.com/en/ers-2021

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

