Mauna Kea Technologies : annonce la signature d'un contrat de collaboration pour une étude clinique avec la Lung Cancer Initiative de Johnson & Johnson

Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) (Euronext : MKEA) (la « Société ») inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille ("pCLE" et "nCLE"), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un nouveau contrat de collaboration de recherche avec la Lung Cancer Initiative ("LCI") de Johnson & Johnson1 pour faire avancer la validation du Cellvizio comme outil de guidage de la biopsie en temps réel pendant la navigation bronchoscopique robotisée, afin de réduire potentiellement le taux d’échec des biopsies transbronchiques des cancers pulmonaires périphériques.

Selon les termes du contrat, Mauna Kea Technologies participera à une étude de faisabilité clinique prospective, multicentrique, ouverte et sur groupe unique (l'"Étude") dirigée par LCI. L'étude combinera la nCLE et la navigation bronchoscopique robotisée, en utilisant à la fois le Cellvizio® et la plateforme Monarch® d'Auris Health, Inc. une des sociétés de dispositifs médicaux de Johnson & Johnson, pour évaluer la capacité de la nCLE à confirmer avec précision la position de l'aiguille pour le diagnostic des nodules pulmonaires périphériques. LCI sponsorisera et financera l'étude. En contrepartie des ressources et du soutien de la Société à l'étude, conformément aux termes de l'accord, LCI fournira un financement total à la Société de 978.375 euros, dont une partie dépend de la réussite de certaines activités de l'Étude en vertu du contrat.

En outre, conformément au contrat, la Société a accordé un droit de premier refus ("ROFR") à LCI (par l'intermédiaire de Johnson & Johnson Enterprise Innovation) concernant toute transaction relative à la variante nCLE de Mauna Kea Technologies (i) pour une utilisation dans des procédures robotiques endoluminales pour toute application pulmonaire, (ii) pour les applications de machine learning, d'intelligence artificielle et de modèles d'apprentissage pour le diagnostic, la stratification des risques et les traitements associés aux maladies pulmonaires et (iii) pour une utilisation dans des procédures endoluminales ou transthoraciques permettant d’administrer des traitements directement dans la tumeur. Le ROFR est effectif pour la durée de l'étude plus quatre mois supplémentaires par la suite.

"Nous sommes heureux d'annoncer cette importante étude clinique et cet accord élargi dans le cadre de notre collaboration avec la Lung Cancer Initiative de Johnson & Johnson", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies. "Nous sommes également satisfaits des progrès accomplis dans notre collaboration stratégique avec LCI et de l'impact potentiel de l'imagerie cellulaire in vivo en temps réel avec Cellvizio, combinée à la plateforme Monarch, notamment en ce qui concerne l'utilisation de Cellvizio pour la confirmation en temps réel du positionnement de l'aiguille dans la lésion lors des procédures bronchoscopiques robotisées."

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs de la direction de Mauna Kea Techonologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 3 du Document d’Enregistrement Universel 2020 de Mauna Kea Technologies déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 juin 2021 sous le numéro D-21-0566 et l’amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’AMF le 17 Septembre 2021, tous deux disponibles sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr ), ainsi qu’aux risques liés à l’évolution de la conjoncture économique, aux marchés financiers et aux marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. La distribution du présent communiqué peut, dans certaines juridictions, être restreinte par la réglementation locale. Les personnes qui entrent en possession de ce document sont tenues de respecter toutes les réglementations locales applicables à ce document.

1 L’entité légale du Lung Cancer Initiative de Johnson & Johnson est Johnson & Johnson Enterprise Innovation, Inc.

