Mauna Kea Technologies : démission du directeur général

Mauna Kea Technologies a annoncé un repositionnement stratégique de l'organisation visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, à rallonger son horizon de financement et à concentrer ses ressources sur les applications cliniques à plus fort potentiel de Cellvizio, notamment la pneumologie interventionnelle et l'imagerie moléculaire. Robert Gershon a démissionné de son poste de directeur général et a quitté son poste de membre du conseil d'administration, avec effet immédiat.



Nicolas Bouvier, membre du comité exécutif depuis 2019, occupera le poste de directeur général par intérim jusqu'au recrutement d'un directeur général permanent.



Avant de rejoindre Mauna Kea, M. Bouvier a passé 10 ans chez Novartis Oncologie et Sandoz occupant plusieurs postes de direction dans les Ressources Humaines.



"Le conseil d'administration de Mauna Kea Technologies reconnaît sa propre responsabilité à créer de la valeur tout en étant un gestionnaire efficace des ressources financières", a déclaré Sacha Loiseau, fondateur et président du conseil d'administration de Mauna Kea Technologies.



"Nous remercions Rob pour ses contributions au cours de son mandat de trois ans et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière."



La réorientation stratégique annoncée aujourd'hui vise un modèle d'exploitation plus efficace, garantit l'achèvement des programmes cliniques annoncés en matière de robotique endoluminale et de systèmes bronchoscopiques, et continuera d'assurer un soutien aux gastroentérologues qui utilisent Cellvizio pour améliorer le soin qu'ils prodiguent aux patients.