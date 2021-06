Mauna Kea Technologies : annonce une nouvelle publication dans Nature Scientific Reports démontrant la précision du Cellvizio® pour le diagnostic des allergies alimentaires

Une nouvelle publication dans un journal à comité de lecture démontre que Cellvizio peut être utilisé comme outil de dépistage chez les patients présentant une suspicion d'allergie alimentaire.

Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui une publication dans le journal Nature Scientific Reports intitulée "Cross-sectional imaging of intestinal barrier dysfunction by confocal laser endomicroscopy can identify patients with food allergy in vivo with high sensitivity" (2021, https://www.nature.com/articles/s41598-021-92262-4). Cet article apporte de nouvelles preuves que Cellvizio®, grâce à sa capacité unique à réaliser une imagerie fonctionnelle en temps réel in vivo et au niveau cellulaire, peut diagnostiquer avec précision les patients souffrant d'allergies alimentaires.

Le diagnostic de l'allergie alimentaire est difficile et repose sur des tests d'allergie couramment utilisés, tels que les tests cutanés ou les tests de radioallergosorption sérique, qui présentent une sensibilité et une spécificité limitées. Par conséquent, le test de provocation alimentaire par voie orale avec des doses croissantes d'un antigène potentiel sur une période de temps définie reste la référence pour le diagnostic d'allergie alimentaire. Cependant, comme le test de provocation alimentaire par voie orale nécessite des ressources importantes et une coopération étroite entre le patient, le médecin et le nutritionniste, il est rarement utilisé en dehors des centres spécialisés.

Cette étude apporte de nouvelles preuves cliniques que l'imagerie avec Cellvizio (pCLE) de la barrière intestinale lors d'une coloscopie de routine peut détecter avec précision, in vivo et en temps réel, les patients souffrant d’une allergie alimentaire.

"L'imagerie endomicroscopique a une sensibilité très élevée de 96% pour le diagnostic in vivo de l'allergie alimentaire. De plus, avec une valeur prédictive négative élevée de 96 %, ces nouveaux résultats indiquent que la pCLE peut être utilisée comme un test de dépistage qui permettra de stratifier les patients suspectés d'allergie alimentaire et de faire un bilan diagnostique plus approfondi", a déclaré le Prof. Timo Rath, professeur d'endoscopie et d'imagerie moléculaire, chef du centre d'excellence d'endoscopie Ludwig Demling et de recherche endoscopique à l'hôpital universitaire d'Erlangen, en Allemagne, premier auteur de cette publication.

"C'est une étude très intéressante qui explore le potentiel clinique de notre technologie d'imagerie cellulaire in vivo avec Cellvizio pour dépister les patients présentant une suspicion d'allergie alimentaire", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur général de Mauna Kea Technologies. "Les patients présentant des symptômes qui altèrent leur vie quotidienne peuvent passer plusieurs années sans connaitre de diagnostic clair de leur état en raison de la valeur prédictive limitée des tests existants. Cette nouvelle étude, de grande qualité scientifique, confirme que l'imagerie Cellvizio a une sensibilité et une valeur prédictive négative très élevées pour le diagnostic de l'allergie alimentaire et peut donc améliorer considérablement la prise en charge de ces patients. Avec 3-4% de la population adulte des pays occidentaux affectée par un problème d'allergie alimentaire, la taille du marché que nous pouvons adresser avec cette application est considérable. Comme nous l'avons récemment annoncé, nous avons déjà 15 centres en Europe qui effectuent ce test fonctionnel avec Cellvizio. Nous nous réjouissons de l’ouverture de nombreux autres centres pouvant diagnostiquer un nombre important de patients dans les prochains trimestres."

