Mauna Kea Technologies : présente sa solution Cellvizio d'endomicroscopie par aiguille pour des applications dans le cancer du poumon et d'autres maladies pulmonaires lors du congrès international de l'European Respiratory Society (ERS)

Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) (Euronext : MKEA) inventeur de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde (pCLE), annonce aujourd'hui la présentation de sa solution Cellvizio par aiguille pour des applications dans le domaine du cancer du poumon et d’autres maladies respiratoires lors du Congrès international 2018 de l'European Respiratory Society (ERS), qui se tiendra du 15 au 19 septembre à Paris, France.

Durant le congrès, le Dr Lizzy Wijmans, de l’Academic Medical Center d’Amsterdam aux Pays-Bas, présentera des résultats positifs pour le Cellvizio sur le thème de l'endomicroscopie laser confocale par aiguille (nCLE) pour le diagnostic du mésothéliome pleural malin. Cinq présentations supplémentaires portant sur l’utilisation de l’endomicroscopie confocale laser par aiguille dans différentes indications auront lieu, confirmant la dynamique croissante autour de la plateforme Cellvizio en pneumologie.

« Notre présence et nos nombreux exposés au congrès de l'ERS 2018 marquent l’avènement de notre solution révolutionnaire d'endomicroscopie par aiguille dans le domaine des maladies pulmonaires. Ces présentations s'ajoutent au nombre croissant de données concluantes à propos du Cellvizio en tant qu'outil de détection, de diagnostic et de traitement de plusieurs maladies pulmonaires », déclare Sacha Loiseau, Ph.D., fondateur et directeur général de Mauna Kea Technologies. « En particulier, la capacité unique du Cellvizio à aller au cœur des lésions pulmonaires grâce à une aiguille pourrait considérablement améliorer la prise en charge des patients potentiellement atteints d'un cancer des poumons. Cela ouvre la voie au Cellvizio dans la gestion cancer du poumon, deuxième cancer le plus répandu dans le monde. »

Les présentations comprennent :

Needle Based Confocal Laser Endomicroscopy (nCLE) for Diagnosing Malignant Pleural Mesothelioma

Session 77; Présentation OA496

Présentation orale : Maladies pleurales - diagnostic, surveillance et prise en charge

Date, heure : Dimanche, septembre 16 à 11:30-11:45 CET

Salle : 7.3Q

Auteur présentateur : Dr. Lizzy Wijmans, Amsterdam, Pays-Bas

Confocal Laser Endomicroscopy (CLE) as a Guidance Tool for Transbronchial Lung Cryobiopsies in ILD

Session 249; Présentation OA2163

Présentation orale : Pneumologie interventionnelle en 2018 - dernières innovations

Date, heure : Lundi, Septembre 17 à 10:45-11:00 CET

Salle : 7.3P

Auteur présentateur : Dr. Lizzy Wijmans, Amsterdam, Pays-Bas

Probe-based Confocal Laser Endomicroscopy in Differential Diagnosis of Interstitial Lung Disease (ILD)

Session 350; Présentation PA3377

Présentation de Poster : Cryobiopsie dans la pneumopathie interstitielle (PI)

Date, heure : Lundi, Septembre 17; à 14:45-16:45 CET

Salle : 7.2C

Auteur présentateur : Dr. Igor Mamenko, Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie

First Procedure: Confocal Endoscopy Lesions

Session 372

Session orale : Endoscopie pulmonaire - Cancer du poumon et maladies pleurales

Date, heure : Lundi, Septembre 18; 8:30-9:00 CET

Salle : 7.3A

Session Chair et Auteur présentateur : Prof. Luc Thiberville, Rouen, France

Confocal Laser Endomicroscopy (CLE) for Differentiating the Underlying Cause of Ground Glass Opacities in ILD Patients

Session 388; Présentation PA3655

Poster Discussion : CTD-ILD et pneumopathie d'hypersensibilité - du banc au chevet du patient

Date, heure : Lundi, Septembre 18 à 8:30-10:30 CET

Salle : 7.2B

Auteur présentateur : Dr. Lizzy Wijmans, Amsterdam, Pays-Bas

Probe-based Confocal Laser-Endomicroscopy Imaging of Differential Auto-Fluorescence of Alveolar Macrophages in Diffuse Lung Diseases

Session 46v6; Présentation PA4801

Poster Discussion : Retour aux bases et recherche translationnelle sur les pneumonies

interstitielles idiopathiques

Date, heure : Mardi, septembre 18 à 12:50-14:40 p.m. CET

Salle : TP-45

Auteur présentateur : Prof. Dr. Kazuyoshi Imaizumi, Toyoake, Japan

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d’éliminer les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire, la « biopsie optique ». Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies,

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 avril 2018 sous le numéro D.18-0429 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

