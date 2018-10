Mauna Kea Technologies : publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre le 18 octobre 2018 après bourse et tiendra une conférence téléphonique à 18h15

Regulatory News:

Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) (Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY) inventeur de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser, publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 le 18 octobre 2018 à 17h45.

Une conférence téléphonique sera tenue à 18h15 afin de présenter ce chiffre d’affaires ainsi que les derniers accomplissements et perspectives. S’en suivra une séance de questions-réponses avec les analystes et investisseurs.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro ci-dessous et suivre les instructions :

01 70 71 01 59

PIN : 31308730#

Afin d’accéder à la conférence de manière optimale, les utilisateurs sont invités à se connecter 5 minutes avant le début de l’événement.

Afin d’accéder à la réécoute qui sera disponible pendant une période de 90 jours, veuillez composer le numéro ci-dessous et suivre les instructions :

01 72 72 74 02

RÉF : 418794715#

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d’éliminer les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire, la « biopsie optique ». Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr

