Maurel & Prom : Production et chiffre d'affaires du premier semestre 2019

Maurel & Prom (Paris:MAU):

Chiffre d’affaires au premier semestre 2019

T1 2019 T2 2019 S1 2019 S1 2018 Variation S1 2019 vs. S1 2018 Production totale vendue sur la période en part M&P Millions de barils d'huile 1,4 1,6 3,0 3,1 -2% Millions de MBTU 3,3 2,6 5,9 7,1 -17% Prix de vente moyen Huile, en $/b 63,9 72,5 68,4 69,2 -1% Gaz, en $/ MBTU 3,26 3,28 3,27 3,17 3% Chiffre d'affaires (en M$) Production pétrolière 100 123 222 231 -4% Gabon 91 115 206 213 -3% Tanzanie 9 7 16 18 -14% Activité de forage 4 3 7 6 10% Chiffre d'affaires consolidé (en M$) 103 126 229 237 -4% Retraitement des décalages d’enlèvements -27 +14 Revenu retraité des décalages d’enlèvements (en M$) 256 223 +15%

Le chiffre d’affaires au S1 2019 s’élève à 229 M$, en baisse de 4% par rapport au S1 2018.

La hausse de la production au Gabon au premier semestre 2019 (+16% par rapport au premier semestre 2018) dans un environnement de prix similaire (prix de vente moyen de l’huile de 68,4 $/b au S1 20191 contre 69,2 $/b au S1 2018 et 68,2 $/b au S2 2018) n’est pas reflétée dans le chiffre d’affaires en raison d’un décalage d’enlèvement de 591 mille barils : 382 mille barils produits mais non enlevés sur S1 2019, auxquels il convient d’ajouter les décalages d’enlèvements constatés sur le S1 2018 qui avaient joué en sens inverse, les enlèvements ayant à l’époque excédé de 209 mille barils la production.

Hors effets d’enlèvements, le revenu retraité du Groupe est en augmentation de 15% par rapport au S1 2018, à 256 M$ contre 223 M$ au premier semestre 2018.

Le chiffre d’affaires réalisé en Tanzanie au S1 2019 reste globalement stable à 16 M$, contre 18 M$ au S1 2018.

Production d’hydrocarbures au premier semestre 2019

unités T1 2019 T2 2019 S1 2019 S1 2018 Variation S1 2019 vs. S1 2018 Production 100 % opérée par Maurel & Prom Huile b/j 24 666 25 395 25 033 21 561 16% Gaz Mpc/j 73,7 58,7 66,2 79,3 -17% TOTAL bep/j 36 950 35 812 36 061 34 780 4% Production en part

Maurel & Prom Huile b/j 19 733 20 316 20 026 17 249 16% Gaz Mpc/j 35,4 28,2 31,8 38,1 -17% TOTAL bep/j 25 636 25 020 25 326 23 602 7%

Gabon

Au Gabon, la production opérée d’huile s’est élevée à 25 033 b/j (20 026 b/j en part M&P) au premier semestre 2019, soit une hausse de 16% par rapport à l’an dernier sur la même période. La production a progressé au cours du premier semestre, passant de 25 003 b/j en janvier à 26 729 b/j en juin, sans être limitée par les difficultés d’évacuation rencontrées en 2018.

Cette augmentation traduit les progrès réalisés dans la gestion de l’évacuation de l’huile, ainsi que la consolidation du potentiel de production du champ grâce aux forages de développement et à la poursuite du programme d’injection d’eau.

Tanzanie

En Tanzanie, la production opérée s’est élevée en moyenne à 66,2 Mpc/j à 100% au cours du premier semestre 2019, soit 31,8 Mpc/j en part M&P (48,06%), en baisse de 17% par rapport au S1 2018.

Ce retrait s’explique par la précocité et l’intensité de la saison des pluies en Afrique de l’Est cette année, laquelle a conduit à un accroissement sensible de la capacité de génération de courant hydroélectrique au détriment de la demande de gaz.

Trésorerie

Le Groupe affiche une position de trésorerie de 360 M$ au 30 juin 2019, en hausse significative par rapport au 31 décembre 2018 (280 M$). Cette situation s’explique notamment par la conclusion en juin 2019 d’un accord avec la Gabon Oil Company (GOC), partenaire du Groupe sur le permis d’Ezanga, pour mettre fin au mécanisme de portage dont celle-ci bénéficiait.

Cet accord inclut notamment la rétrocession de droits à enlèvement de 713 mille barils enlevés par M&P au titre du portage de la GOC pour l’année 2018 et le début de l’année 2019. Cette rétrocession s’est faite en contrepartie d’un encaissement de 45 M$, inclus dans la trésorerie au 30 juin, et qui sera compensée au S2 2019, durant lequel le Groupe enlèvera donc moins d’huile.

Par ailleurs, une somme de 43 M$ a été versée par la GOC sur un compte séquestre afin de solder la créance de portage historique (sommes antérieures à 2018). Cette somme est libérable en décembre 2019 et n’est donc pas encore incluse dans la trésorerie de M&P au 30 juin.

Une partie de cette trésorerie sera utilisée au second semestre 2019 pour financer le programme d’exploration soutenu (estimé à environ 65 M$) et le solde des paiements relatifs aux acquisitions de 2018 (Venezuela et Angola).

Perspectives et développement

Poursuite des opération sur le permis de Mios en France

Le résultat d’exploration positif sur le puits de puits Caudos-Nord-2D (CDN-2D) annoncé lors des résultats du premier semestre 2019 a conduit le Groupe à poursuivre sa campagne de forage avec la réalisation du puits de Caudos-Nord-3D (CDN-3D). Le forage de ce second puits a débuté mi-avril et s’est conclu positivement fin mai, confirmant les résultats du CDN-2D.

Cette découverte devrait rester toutefois modeste par la taille, avec un volume total d’huile commercialisable estimé à environ un million de barils

Programme d’exploration au Gabon

Les travaux de génie civil nécessaires à la préparation du forage d’exploration sur le permis de Kari au sud Gabon ont débuté fin mai 2019. Le chenal d’accès à la zone de forage a été réalisé à 50% et les travaux poursuivent leur cours. Le démarrage du forage proprement dit est attendu au dernier trimestre 2019.

Sur le permis d’Ezanga, deux forages d’exploration seront réalisés au cours du troisième trimestre 2019.

Acquisition de données sismiques en Sicile

Le début de la campagne d’acquisition sismique sur le permis de Fiume-Tellaro est prévu en septembre 2019.

Français Anglais pieds cubes pc cf cubic feet pieds cubes par jour pc/j cfpd cubic feet per day milliers de pieds cubes kpc Mcf 1,000 cubic feet millions de pieds cubes Mpc MMcf 1,000 Mcf = million cubic feet milliards de pieds cubes Gpc Bcf billion cubic feet baril b bbl barrel barils d'huile par jour b/j bopd barrels of oil per day milliers de barils kb Mbbl 1,000 barrels millions de barils Mb MMbbl 1,000 Mbbl = million barrels barils équivalent pétrole bep boe barrels of oil equivalent barils équivalent pétrole par jour bep/j boepd barrels of oil equivalent per day milliers de barils équivalent pétrole kbep Mboe 1,000 barrels of oil equivalent millions de barils équivalents pétrole Mbep MMboe 1,000 Mbbl = million barrels of oil equivalent

Plus d’informations : www.maureletprom.fr

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris

CAC Small, CAC Mid&Small, CAC All Tradable

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

1 Le chiffre d’affaires figurant dans le présent communiqué repose sur des données de prix provisoires qui pourraient être ajustées à la marge sur la deuxième quinzaine de juillet ; le chiffre d’affaires définitif figurant dans les comptes semestriels du Groupe publiés le 1 août pourrait par conséquent être légèrement différent.

