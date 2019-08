Maurel & Prom : Résultats consolidés au 30 juin 2019

Regulatory News:

Principaux agrégats financiers au 30 juin 2019 :

en M$ S1 2019 S1 2018 Variation Compte de résultat Chiffre d'affaires 229 237 (9) Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 137 120 +17 en % du CA 60% 51% Résultat opérationnel 56 64 (8) Charges financières (17) (10) (7) Charges d’impôts (32) (41) +9 Quote-part des sociétés mises en équivalence 27 11 +16 Résultat net consolidé 33 24 +9 Flux de trésorerie Flux générés par les opérations +173 +93 +80 Investissements opérationnels (67) (35) Financement (28) (9) Variation de trésorerie +81 +50 Trésorerie fin de période (concours bancaires inclus) 361 308 +53

Le Conseil d’administration du Groupe Maurel & Prom (« M&P »), réuni le 1er aout 2019, sous la présidence de Monsieur Aussie B. Gautama, a arrêté les comptes au 30 juin 2019.

Michel Hochard, Directeur Général de Maurel & Prom, a déclaré : « Maurel & Prom a obtenu de solides performances au premier semestre 2019, en maintenant de solides niveaux de production tout en améliorant sa position de trésorerie. L’aboutissement de la transaction en Angola témoigne de l’engagement pris par M&P en matière de croissance. Le règlement conclu avec la Gabon Oil Company (GOC) confirme notre capacité à optimiser notre bilan. Pour le second semestre, notre objectif est de poursuivre notre croissance organique et, dans le cadre de la stratégie de développement de l’entreprise, de saisir de nouvelles opportunités d’acquisition. »

Activité du 1er semestre 2019

Amélioration de la performance opérationnelle

Au Gabon, la production opérée d’huile s’est élevée à 25 033 b/j (20 026 b/j en part M&P) au premier semestre 2019, soit une hausse de 16% par rapport à l’an dernier sur la même période. Cette augmentation traduit les progrès réalisés dans la gestion de l’évacuation de l’huile, ainsi que la consolidation du potentiel de production du champ grâce aux forages de développement et à la poursuite du programme d’injection d’eau.

Cette hausse significative de la production n’est pas reflétée dans le chiffre d’affaires en raison d’un décalage d’enlèvement sur la période. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour le premier semestre 2019 s’élève à 229 M$ et affiche une diminution de 4% par rapport au premier semestre 2018. L’environnement des prix est resté similaire à 2018 (prix de vente moyen de l’huile de 68,4 $/b au S1 2019 contre 69,2 $/b au S1 2018 et 68,2 $/b au S2 2018).

L’excédent brut d’exploitation (EBE), lequel est corrigé de ces décalages d’enlèvements, est en augmentation de 15% à 137 M$, contre 120 M$ au premier semestre 2018.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 66 M$ au S1 2019 contre 67 M$ au S1 2018, compte tenu de l’accroissement de la charge de déplétion, fonction des volumes produits. Le résultat non-récurrent inclut notamment une charge de 9 M$ sans effet sur la trésorerie liée à un sinistre survenu sur un forage au Gabon. En conséquence, le résultat opérationnel du Groupe s’élève à 56 M$ au S1 2019 contre 64 M$ au S1 2018.

Seplat, entité dans laquelle le Groupe détient une participation, contribue au résultat net à hauteur de 27 M$ (en hausse conséquente par rapport à 11 M$ pour le premier semestre 2018). Le résultat avant impôts de Seplat est resté stable, à 120 M$, par rapport à l’année précédente, mais le résultat net de Seplat s’élève à 122 M$ (49 M$ pour le premier semestre 2018), en raison de la réduction de la charge d’impôt sur le premier semestre 2019.

Le résultat net consolidé de M&P s’est établi à 33 M$ au premier semestre 2019, en augmentation de 9 M$ par rapport au premier semestre 2018.

Activité de trading

Maurel & Prom commercialise désormais les volumes de pétrole produits par M&P Gabon par l’intermédiaire de sa filiale française M&P Trading (100% M&P). Depuis le premier enlèvement réalisé par M&P Trading au terminal de Cap Lopez (Gabon) le 31 mars 2019, la société a commercialisé 2,2 millions de barils. M&P Trading remplace désormais la société TOTSA, société de trading du groupe Total, comme acheteur du pétrole brut de la filiale M&P Gabon.

Faits marquants

Le Groupe a conclu en juin 2019 un accord avec la GOC, partenaire du Groupe sur le permis d’Ezanga, pour mettre fin au mécanisme de portage dont celle-ci bénéficiait.

Cet accord prévoit que la GOC bénéficiera d’un accès prioritaire à 812 000 barils qui lui seront vendus sur S2 2019, moyennant un encaissement de 45 M$ fin juin 2019 et d’un paiement additionnel de 7.5M$ sur S2 2019.

Par ailleurs, 43 M$ ont été versés par la GOC sur un compte séquestre afin de solder la créance compensée de portage historique (sommes antérieures à 2018). Libérable en décembre 2019, cette somme n’est pas encore incluse dans la trésorerie de M&P au 30 juin.

L’Assemblée générale des actionnaires du 13 juin 2019 a voté la mise en paiement d’un dividende de 0,04€ par action (soit environ 8,8 M$).

Perspectives

Programme d’exploration

En France, le résultat d’exploration positif sur le puits de Caudos-Nord-2D (CDN-2D) annoncé lors des résultats du premier semestre 2019 a conduit le Groupe à poursuivre sa campagne de forage avec la réalisation du puits de Caudos-Nord-3D (CDN-3D). Le forage de ce second puits a débuté mi-avril et s’est conclu positivement fin mai, confirmant les résultats du CDN-2D. Cette découverte devrait rester toutefois modeste, avec un volume total d’huile commercialisable estimé à environ un million de barils.

Les travaux de génie civil nécessaires à la préparation du forage d’exploration sur le permis de Kari au sud Gabon ont débuté fin mai 2019. Le chenal d’accès à la zone de forage a été réalisé à 50% et les travaux poursuivent leur cours. Le démarrage du forage proprement dit est programmé au dernier trimestre 2019.

En Namibie, l’analyse des sismiques sur la licence PEL 44 conduit à des recommandations de forage pour 1 ou 2 puits en 2020.

En Sicile, la préparation de la campagne d’acquisition de sismique a débuté.

Venezuela

A la suite des sanctions du US Office of Foreign Assets Control (« OFAC ») du 28 janvier 2019 à l’encontre de Petroleos de Venezuela (« PDVSA »), s’appliquant également aux sociétés détenues à plus de 50% par PDVSA (donc à Petroregional Del Lago (« PRDL »), société détenue à 40% par Maurel & Prom Iberoamerica S.L. (ex Maurel & Prom Venezuela S.L.), filiale espagnole du Groupe, les opérations menées jusqu’à présent localement par la filiale vénézuélienne du Groupe, M&P Servicios Integrados U.W., se limitent strictement à des opérations de maintenance sécuritaire des actifs, de sécurité du personnel et de protection de l’environnement. Dans ce contexte, le Groupe n’a pu finaliser les opérations d’intégration de sa quote-part dans PRDL. A ce titre la quote-part de résultat de PRDL, intégrée au compte de résultat du Groupe sur le premier semestre 2019 M&P est nulle.

Un accord a été conclu le 17 juillet 2019 avec la société Sucre Energy Latam B.V. (« Sucre Energy ») en application duquel Sucre Energy est entré à hauteur de 20% dans le capital de Maurel & Prom Iberoamerica S.L.. Le 24 juillet 2019, Sucre Energy a également acquis 20% du capital social de la société de service vénézuélienne M&P Servicios Integrados U.W..

Angola

Le 4 juin 2019 le gouvernement angolais a publié le décret de transfert de 20% des blocs 3/05 et 3/05A précédemment détenus par Angola Japan Oil Co., Ltd. (« AJOCO ») à Maurel & Prom. Le 31 juillet 2019, l’ensemble des conditions prérequises pour ce transfert ont été remplies.

Conformément au contrat d’achat et de vente, le prix d’achat de 80 M$ (moins un dépôt de 2 M$ payé lors de l’annonce de la transaction) a été ajusté de 43 M$ pour prendre en compte le fonds de roulement ainsi que les flux de trésorerie reçus et déboursés par AJOCO pour le compte de M&P depuis le 1er janvier 2018 (date d’effet économique du contrat).

De ce fait, le montant net payé à AJOCO par M&P lors de la finalisation de la transaction s’élève à 35 M$, financé par la trésorerie existante de M&P.

La consolidation de ces actifs dans les rapports de production et les états financiers de M&P débutera à partir du troisième trimestre 2019. À titre d’illustration, M&P estime la production du premier semestre 2019 correspondant à la quote-part de 20% à environ 4 600 b/j.

Offre potentielle pour Amerisur Resources Plc

Le 18 juillet 2019, M&P a fait une proposition initiale au conseil d'administration d'Amerisur Resources plc concernant une offre potentielle d'acquisition en numéraire et en actions M&P portant sur la totalité des actions émises et à émettre composant le capital social d'Amerisur. L’annonce publique faite par M&P le 22 juillet de cette offre potentielle fait suite à la déclaration faite par Amerisur le 19 juillet relative au lancement d’un processus de vente formel. M&P participe ainsi au processus. Les éléments d’informations complémentaires sont disponibles pour examen sur le site internet de M&P https://www.maureletprom.fr. M&P publiera d'autres communiqués en temps opportun.

Français Anglais pieds cubes pc cf cubic feet pieds cubes par jour pc/j cfpd cubic feet per day milliers de pieds cubes kpc Mcf 1,000 cubic feet millions de pieds cubes Mpc MMcf 1,000 Mcf = million cubic feet milliards de pieds cubes Gpc Bcf billion cubic feet baril b bbl barrel barils d’huile par jour b/j bopd barrels of oil per day milliers de barils kb Mbbl 1,000 barrels millions de barils Mb MMbbl 1,000 Mbbl = million barrels barils équivalent pétrole bep boe barrels of oil equivalent barils équivalent pétrole par jour bep/j boepd barrels of oil equivalent per day milliers de barils équivalent pétrole kbep Mboe 1,000 barrels of oil equivalent millions de barils équivalent pétrole Mbep MMboe 1,000 Mbbl = million barrels of oil equivalent

