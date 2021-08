Maurel & Prom : Résultats du premier semestre 2021

Regulatory News:

Principaux agrégats financiers au premier semestre 2021

en M$ S1 2021 S1 2020 Variation Compte de résultat Chiffre d’affaires 188 142 +32% Dépenses d’exploitation et d’administration -77 -86 Redevances et taxes liées à l’activité -37 -21 Variation de position de sur/sous-enlèvement 43 -24 Autre 0 6 Excédent brut d’exploitation 117 18 +549% Dotations amortissements et provisions et dépréciation et perte de valeur des actifs en production et développement -43 -539 Charges et perte de valeur des actifs d’exploration 0 -30 Autre -1 -2 Résultat opérationnel 74 -553 N/A Résultat financier -13 -12 Impôts sur les résultats -36 -8 Quote-part des sociétés mises en équivalence 7 -33 Résultat net 32 -606 N/A Dont résultat net courant 33 -61 N/A Flux de trésorerie Flux avant impôts 118 17 Impôts sur les résultats payés -16 -16 Flux généré par les opérations avant variation du B.F.R. 101 1 N/A Variation du besoin en fonds de roulement -44 94 Flux généré par les opérations 57 96 -39% Investissements de développement -19 -26 Investissements d’exploration – -45 Acquisitions d’actifs – – Flux de trésorerie disponible 38 25 +52% Charge nette de la dette -46 -49 Dividendes reçus 9 6 Dividendes distribués – – Autre -2 0 Variation de trésorerie -1 -19 N/A Solde de trésorerie début de période 168 231 Solde de trésorerie fin de période 167 212

Le Conseil d’administration du Groupe Maurel & Prom (« M&P », « le Groupe »), réuni le 3 août 2021, sous la présidence de Monsieur John Anis, a arrêté les comptes au 30 juin 2021.

Olivier de Langavant, Directeur Général de Maurel & Prom, a déclaré : « Les efforts entrepris l’année dernière dans le cadre du plan d’adaptation et de réduction des coûts permettent aujourd’hui au Groupe de pleinement tirer parti de l’amélioration des cours du brut et de publier des résultats financiers en nette hausse pour ce premier semestre. L’objectif est désormais de maximiser cette performance en augmentant la production, grâce notamment à la reprise des forages de développement au Gabon qui a lieu au mois de juillet ».

Performance financière

La production valorisée du Groupe (revenus des activités de production, hors décalages d’enlèvement et réévaluation des stocks) s’élève à 204 M$ pour le S1 2021, en augmentation de 31% par rapport au S1 2020 (156 M$). Le retraitement des décalages d'enlèvement, net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet négatif de 16 M$ au premier semestre. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe au premier semestre s’élève en conséquence à 188 M$, en augmentation de 32% par rapport au S1 2020.

Grâce au strict encadrement des coûts, les dépenses d’exploitation et d’administration sont restées à leur niveau du S2 2020 et s’établissent à -77 M$ (contre -86 M$ au S1 2020 et -78 M$ au S2 2020). Les redevances et taxes liées à l’activité, en augmentation en raison de la hausse des prix, s’élèvent à -37 M$ (-21 M$ au S1 2020).

Après prise en compte de la variation de position de sous-enlèvement (43 M$), l’excédent brut d’exploitation (EBE) s’établit à 117 M$ pour le S1 2021, contre 18 M$ au S1 2020.

Les dotations aux amortissements s’élèvent à 43 M$ pour le premier semestre 2021, en net retrait par rapport au S1 2020 (-66 M$ pour les éléments courants, -539 M$ au total en incluant les dépréciations et pertes de valeur) à la suite de la charge non-récurrente de dépréciation enregistrée durant l’exercice 2020.

Le résultat financier s’élève à -13 M$ au premier semestre 2021, et la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence s’établit à 7 M$, principalement au titre de la participation de 20,46% dans Seplat.

Le résultat net ressort à 32 M$ au premier semestre 2021 contre -606 M$ sur la même période en 2020. Ajusté des éléments non-récurrents, le résultat net courant est de 33 M$, contre -61 M$ au S1 2020.

Du point de vue des flux de trésorerie, le flux généré par les opérations au S1 2021 s’élève à 57 M$, malgré une consommation de cash de 44 M$ résultant de l’augmentation du besoin en fonds de roulement consécutive à la position de sous-enlèvement. Le flux de trésorerie disponible est quant à lui de 38 M$, après prise en compte des -19 M$ d’investissements de développement, principalement au Gabon.

La position de trésorerie au 30 juin 2021 s’élève à 167 M$, stable par rapport à décembre 2020 (168 M$). M&P a procédé au remboursement de 41 M$ de dette au cours du S1 2021, réduisant son endettement total à 580 M$. La dette nette s’élève à 413 M$ à fin juin 2021, contre 455 M$ au 31 décembre 2020.

Comme annoncé précédemment, la somme de 43 M$ correspondant à la dette de Gabon Oil Company (GOC) vis-à-vis de M&P au titre du portage des coûts antérieurs à 2018 est toujours bloquée sur un compte-séquestre. Des accords sont actuellement en cours de finalisation avec les autorités gabonaises afin de trouver une issue positive et constructive à ce dossier, ainsi qu’à d’autres sujets en cours avec la République du Gabon.

Activités de production

T1 2021 T2 2021 S1 2021 S1 2020 S2 2020 Var. S1 2021 vs. S1 2020 S2 2020 Production en part M&P Gabon (huile) b/j 15 120 15 256 15 189 18 134 15 671 -16% -3% Angola (huile) b/j 3 333 3 786 3 561 4 108 3 759 -13% -5% Tanzanie (gaz) Mpc/j 40,7 36,5 38,6 28,0 34,9 +38% +11% Total bep/j 25 240 25 124 25 182 26 917 25 243 -6% -0% Prix de vente moyen Huile $/b 57,3 68,5 63,0 34,6 45,5 +82% +38% Gaz $/MBtu 3,34 3,35 3,35 3,32 3,31 +1% +1%

Gabon

La production d’huile en part M&P (80%) sur le permis d’Ezanga est de 15 189 b/j (18 986 b/j à 100%) au S1 2021, relativement stable par rapport au niveau de production du S2 2020 (15 671 b/j en part M&P). L’absence de forages depuis mars 2020 a défavorablement impacté le potentiel de production des champs, lequel s’établit à l’heure actuelle aux environs de 21 000 b/j à 100%.

Suite à la fin des réductions de production imposées dans le cadre des quotas de l’OPEP, M&P a repris les forages de développement mi-juillet, ce qui devrait permettre d’accroître sensiblement le potentiel de production. Une campagne d’opérations de stimulation a également débuté mi-juillet afin d’optimiser la production et l’injectivité de certains puits existants.

Tanzanie

La production de gaz en part M&P (48,06%) sur le permis de Mnazi Bay s’établit à 38,6 Mpc/j (80,30 Mpc/j à 100%) au S1 2021, en hausse de 38% par rapport au S1 2020 et de 11% par rapport au S2 2020. La faiblesse saisonnière de la demande habituellement constatée lors de la période des pluies (laquelle coïncide à peu près avec le T2) ne s’est pas matérialisée cette année, avec une production de 36,5 Mpc/j en part M&P au T2 2021 contre 25,4 Mpc/j au T2 2020.

Angola

La production en part M&P (20%) du Bloc 3/05 au S1 2021 s’élève 3 561 b/j (17 804 b/j à 100%). La production de l’actif est remontée sensiblement au cours du T2 2021 (14% d’augmentation par rapport au T1 2021) grâce à la fin de la maintenance qui avait vu les opérations suspendues ou fortement réduites à la fin du mois de février et au cours du mois de mars.

Des opérations de workover sont en cours, qui devraient notamment permettre une reprise de la production sur le Bloc 3/05A.

Français Anglais pieds cubes pc cf cubic feet millions de pieds cubes par jour Mpc/j mmcfd million cubic feet per day milliards de pieds cubes Gpc bcf billion cubic feet baril B bbl barrel barils d’huile par jour b/j bopd barrels of oil per day millions de barils Mb mmbbls million barrels barils équivalent pétrole bep boe barrels of oil equivalent barils équivalent pétrole par jour bep/j boepd barrels of oil equivalent per day millions de barils équivalent pétrole Mbep mmboe million barrels of oil equivalent

