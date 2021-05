Maurel & Prom : Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 18 mai 2021

Regulatory News:

Maurel & Prom (Paris:MAU):

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Maurel & Prom s’est tenue à huis clos ce jour sous la présidence de Mr John Anis conformément aux dispositions du décret n°2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d’application de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, et en conformité avec l’ensemble des dispositions légales applicables.

Résolutions

L’Assemblée générale mixte des actionnaires a adopté l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour. L’Assemblée générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2020. La Société rappelle qu’il a été décidé de ne pas verser de dividende au titre de cet exercice.

La retransmission de l’Assemblée générale du 18 mai 2021 accessible en différé ainsi que les résultats des votes sont disponibles sur le site internet de Maurel & Prom – Rubrique Assemblées générales :

https://www.maureletprom.fr/fr/investisseurs/assemblees-generales

Composition du Conseil d’administration et de ses Comités

L’Assemblée générale a renouvelé les mandats d’administrateur de Mme Ida Yusmiati, de Mr Daniel Purba et de Madame Carole Delorme d’Armaillé ; et a ratifié les cooptations de Mr John Anis et de Mr Harry Zen en qualité d’administrateurs.

Ainsi, le Conseil d’administration de Maurel & Prom est composé de 7 membres dont 3 administrateurs indépendants. Parmi ces 7 administrateurs, 4 sont des femmes représentant 57% des membres du Conseil.

Les Comités spécialisés se composent d’un Comité d’audit, d’un Comité d’investissement et des risques et d’un Comité des nominations, rémunérations et RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale).

Le Conseil d’administration réuni ce jour après l’Assemblée générale, a renouvelé le mandat de Mr Olivier de Langavant en qualité de Directeur Général.

L’ensemble des informations sur la composition du Conseil d’administration et de ses Comités sont disponibles sur le site internet de la Société, rubrique Gouvernance :

https://www.maureletprom.fr/fr/groupe/gouvernance/comites-specialises

Plus d'informations : www.maureletprom.fr

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n’est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d’hypothèses que nous considérons comme raisonnables, mais qui pourraient néanmoins s’avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut, les variations des taux de change, les incertitudes liées à l’évaluation de nos réserves de pétrole, les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés, les problèmes opérationnels, la stabilité politique, les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est cotée sur Euronext Paris

CAC All-Tradable – CAC Small – CAC Mid & Small – Eligible PEA-PME and SRD

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

