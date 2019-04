Mauris Bois, spécialiste bois, panneaux et dérivés, filiale du Groupe Samse densifie son réseau avec 3 nouvelles agences

Regulatory News:

Déjà présente en Haute Savoie, Savoie, Isère, Drôme et dans les Hautes-Alpes, Mauris Bois renforce son maillage avec l’acquisition début avril, de Loire Matériaux dont les agences sont situées à Sorbiers (42), Meyzieu (69) et Montélimar (26).

Créée en 1951, Loire Matériaux emploie 48 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 12 millions d’Euros en 2018. Guillaume Bracoud, actuel dirigeant et petit-fils du fondateur, prend la direction opérationnelle de l’entreprise.

Comme Mauris Bois, Loire Matériaux est spécialisée dans la distribution des panneaux bruts et décoratifs, bois de construction et de menuiserie, bardages et lambris, menuiseries intérieures et extérieures, parquets…

Mauris Bois emploie 125 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 43M€ en 2018 sur un périmètre de 5 agences. Cette acquisition entre dans la stratégie de développement de l’activité Bois et Panneaux du Groupe Samse : c’est donc un réseau de 8 agences qui vont fournir une gamme encore plus étendue à notre clientèle.

Créé en 1920 et basé à Grenoble, le groupe SAMSE est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat. Composé de 25 enseignes, il emploie 5440 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 Mds d’euros en 2018.

