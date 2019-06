Mauritanie-L'ex-ministre de la Défense en tête de la présidentielle

(.)

NOUAKCHOTT, 23 juin (Reuters) - Le candidat du parti au pouvoir en Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, est largement en tête de l'élection présidentielle qui avait lieu samedi, selon les premiers résultats du scrutin diffusés dimanche par la commission électorale.

Ghazouani, ancien ministre de la Défense, est crédité de 50,7% des voix après dépouillement de la moitié des bulletins de vote, reléguant loin derrière ses rivaux.

Le porte-parole du gouvernement a félicité dimanche Ghazouani, le présentant comme le "président élu".

"Félicitations au président élu Mohamed Ould Ghazouani pour la confiance que la population lui a accordée. Nous lui souhaitons tous de réussir dans son entreprise", a déclaré sur Twitter le ministre des Communications, Sidi Mohamed Ould Maham.

Mohamed Ould Boubacar, soutenu par le principal parti islamiste mauritanien, recueille jusqu'ici 18,4% des voix, et Biram Dah Abeid, descendant d'esclave et militant abolitionniste, fait jeu égal avec 18,2%, tandis que les autres candidats ont moins de 10%.

Environ 800.000 bulletins sur 1,5 million ont été dépouillés, a précisé la commission électorale.

Mohammed Ould Abdel Aziz, 62 ans, parvenu au pouvoir en 2008 à la faveur d'un coup d'Etat avant de remporter l'élection organisée l'année suivante, ne peut briguer un troisième mandat consécutif du fait de la limitation imposée par la Constitution.

Un second tour doit être organisé le mois prochain si, au bout du compte, aucun des candidats ne recueille plus de 50% des suffrages. (Kissima Diagana; Jean-Stéphane Brosse et Eric Faye pour le service français)