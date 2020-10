Maus Frères nomme un nouveau directeur général

Genève (awp) - Maus Frères, discrète holding genevoise notamment propriétaire des grands magasins Manor, a nommé Thierry Guibert au poste de directeur général. Ce dernier prendra ses fonctions le 18 janvier 2021, remplaçant Didier Maus aux commandes du groupe.

"Après avoir travaillé avec Thierry Guibert au cours de ces six dernières années, j'ai souhaité lui confier la direction exécutive du groupe", a précisé Didier Maus.

M. Maus conservera ses fonctions non exécutives en tant que président du conseil d'administration et Thierry Guibert continuera d'assurer les fonctions de directeur général de Lacoste, a précisé la société jeudi dans un communiqué.

Après avoir oeuvré pour KPMG, Kering et Fnac, Thierry Guibert a pris les rênes du groupe d'ameublement français Conforama. A partir de 2015, il a dirigé les activités internationales de Maus Frères, qui comprennent outre Lacoste les marques de prêt-à-porter Devanlay, Aigle, Gant, Tecnifibre et The Kooples.

En Suisse, la holding détient les enseignes Manor et Jumbo.

al/