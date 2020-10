Maxime Doreau prend la direction générale France

du Groupe LABELIUM

Labelium est un groupe international indépendant présent dans 14 pays, qui bâtit et opère pour chacun de ses clients, local ou international, la stratégie pour accélérer leurs business grâce au digital. Le groupe s'appuie aujourd'hui sur une équipe de plus de 150 experts en France et 200 dans le monde, qui accompagnent au quotidien pour plus de 500 clients comme Carrefour, LVMH, Maisons du Monde, Warner Bros., Sarenza, Lacoste, Groupe Etam, SFR ou encore Dassault Systèmes. Depuis sa fondation par Stéphane Levy à Paris en 2001, jusqu'à sa récente arrivée à Shanghai, en passant par l'ouverture de bureaux dans des villes comme Madrid, New York, Londres, Sao Poalo, Sydney ou Montréal, le groupe n'a cessé de croître et pilotera cette année près d'1 milliard de dollars de budget média.

Labelium s'est aussi développé via des acquisitions, notamment en 2016 avec l'intégration du leader du feed management, Feed Manager. Son fondateur, Maxime Doreau, prend aujourd'hui la Direction France du Groupe pour porter l'ambition de Labelium : Devenir le leader du conseil et de l'accélération digitale.

Maxime Doreau, pionnier du feed management en France

Diplômé de l'École Supérieure de Commerce et de Management KEDGE Bordeaux en 2006, il intègre COFINOGA où il acquiert une vision 360° du marketing digital. Il poursuit sa carrière chez CDISCOUNT en 2007 et finit par en devenir responsable média. Il part piloter le marketing digital et l'E-commerce du laboratoire LESCUYER, où il fait passer le chiffre d'affaires d'1 million d'euros à presque 3 millions en un an.

En 2010, il fonde la société FEED MANAGER dont le métier est d'accélérer l'activité e-retail de ces clients grâce à son expertise sur les places de marché, la gestion des catalogues produits et les médias d'acquisition. C'est aussi le pionnier du feed management en France. En 2016, Feed Manager rejoint le groupe Labelium avec l'ambition de devenir une référence européenne et mondiale dans la gestion du management des données Produits. L'agence s'impose aujourd'hui comme une référence incontournable en Europe. L'équipe de 35 experts, installée à Bordeaux, gère plus d'un millier de catalogues produits pour le compte de ses clients.

“A ses débuts, Labelium était une agence spécialisée sur l'acquisition média à la performance. Nous nous sommes développés ces dernières années par de la croissance externe et le lancement de nouvelles activités. Aujourd'hui, Labelium en France, c'est de multiples expertises allant du SEO/SEA (Labelium), en passant par le e-retail, le feed management (Feed Manager), le social (Tigrz) et la Data (M13h). Premier partenaire de Google en France, nous accélérons le développement de nos partenariats avec l'ensemble des plateformes incontournables du marché, comme Facebook, TikTok, Snapchat et Amazon”, explique Maxime Doreau, Directeur Général de Labelium France.

A propos de LABELIUM

Créée en 2001, Labelium est un Groupe digital indépendant qui détient 20 bureaux dans 14 pays (dont Paris, Lyon et Bordeaux en France), autour de 350 experts du marketing digital. Il s'appuie sur un réseau international fort et elle aide les entreprises à développer leur E-Business autour de valeurs fortes - confiance, performance, ambition, équité et entraide. L'agence gère et optimise la performance digitale des marques telles que Carrefour, LVMH (Dior, Louis Vuitton, Sephora…), Maisons du Monde, Warner Bros., Sarenza, Lacoste, Etam, SFR ou encore Dassault Systèmes. En forte croissance tout en restant à taille humaine, Labelium cultive le dynamisme, l'expertise, la transparence et est en recherche constante d'innovations. Labelium regroupe les entités Labelium, M13h, Ikom, Tigrz et Feed Manager.

Contact presse

Pepper Menthe Communication

Samira Chakkaf Andalouci

07 86 11 14 52

Samira@peppermenthe.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yGxqlZhnYm/KnWprZMhoaGdjm21hw2PGbGjHyWRsl8mYbJtoyJdjmZqXZm9mmmpo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65552-cp-labelium_-nomination-maxime-doreau_121020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews