Zurich (awp) - Maxon a vécu une année 2023 difficile. Souffrant de la hausse des prix, notamment ceux de l'énergie, et de la vigueur du franc, le fabricant obwaldien de micromoteurs a vu son chiffre d'affaires chuter de 6,1% en l'espace de douze mois à 664,4 millions de francs suisses. Malgré ce repli, l'entreprise de Suisse centrale poursuit ses investissements.

Les effets de changes ont pesé à hauteur de 35 millions de francs suisses sur les ventes, précise mardi Maxon. Ces dernières ont ainsi nettement fléchi dans le région Europe, Moyen-Orient et Afrique, soit de 14%, et ce malgré un chiffre d'affaires record de 108,5 millions d'euros en Allemagne. Dans les Amériques, les revenus se sont aussi tassés à 216,7 millions de dollars, alors qu'en Asie le déclin, reflet de la dépréciation du yen, s'est inscrit à 16%.

Ayant bénéficié des effets de la pandémie de coronavirus, les produits de Maxon étant utilisés dans les systèmes de ventilation pour les centres de test, le groupe obwaldien a vu ce marché s'effondrer. Alors que le stocks des clients étaient encore bien dotés, les commandes ont fléchi l'an dernier. Le groupe ne dévoile pas ses bénéfices.

Le flux de trésorerie a lui atteint 101 millions de francs suisses, contre 53,8 millions en 2022. A fin 2023, l'entreprise établie à Sachseln employait au total 3049 salariés à temps plein, contre 3163 douze mois auparavant.

Malgré le recul du chiffre d'affaires, Maxon a continué d'investir dans la recherche et le développement, y consacrant l'an dernier pas moins de 8,1% de ses revenus, soit 53,6 millions de francs suisses. Ces derniers, concentrés sur des machines et équipements destinés à améliorer la compétitivité du groupe, ont ainsi crû de 2,1 millions par rapport à 2022.

Après un exercice difficile, Maxon se veut confiant pour l'année en cours, notamment du fait de l'embellie conjoncturelle qui se dessine. Alors que nombre des clients ont réduit leurs stocks, des commandes supplémentaires sont attendues.

