Maxon : annonce Cinema 4D R23

Améliorations apportées aux flux de travail de l'animation, des personnages et des UV, intégration de Magic Bullet Looks et nouveau système de « scene node » parmi les nombreuses nouveautés

En liaison avec leur propre spectacle virtuel sur le mouvement et la conception en 3D et le webinaire IBC 2020, Maxon a annoncé ce jour l'accès au Cinema 4D Release 23 (R23). La nouvelle génération du logiciel professionnel 3D de Maxon offre des améliorations puissantes à ses flux de travail d'animation et d'UV, à sa gamme complète d'outils d'animation de personnages et l'inclusion de la technologie de Magic Bullet Looks . L'introduction du nouveau système « scene node » donne un aperçu des performances que les clients peuvent attendre des futurs développements de Cinema 4D. Les développeurs de plugins apprécieront la mise à jour de Python 3, et les pipelines de création bénéficieront de l'inclusion de l'import / export en dollars et des mises à jour de la gestion des FBX et OBJ. Le R23 est accessible dès maintenant pour les titulaires d'un abonnement et sous forme de mise à jour pour les titulaires d'une licence perpétuelle.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200908005181/fr/

Maxon presents Cinema 4D R23. (Photo: Business Wire)

Regardez Cinema 4D R23 en mouvement au salon IBC 2020

Maxon initiera la présentation d'un film en Cinema 4D R23 cette année au salon virtuel d'IBC . Suivez-nous en ligne sur 3DMotionShow.com du 8 au 11 septembre, avec des présentations exclusives de grands artistes de la 3D et de l'animation.

Consultez le site web de Maxon pour obtenir une liste exhaustive des nouvelles caractéristiques et mises à jour.

Dossier de presse de Cinema 4D R23

Prix et accessibilité de Cinema 4D R23

Cinema 4D R23 pourra se télécharger dès le 9 septembre 2020 et sera accessible à la fois sous macOS et Windows.

Exigences du système

Information sur les prix

À propos de Maxon

Maxon est un développeur de solutions professionnelles de modélisation 3D, de peinture, d'animation et de rendu. En janvier, Maxon et Red Giant ont conclu la fusion des deux sociétés. Les produits primés de la société, Cinema 4D, Redshift 3D et Red Giant ont été largement utilisés pour aider à créer et à rendre absolument tout, en allant depuis de magnifiques effets visuels dans les grands films, émissions de télévision et publicités, aux cinématiques de pointe dans les jeux vidéo AAA, ainsi que dans les applications d'illustration médicale, d'architecture et de design industriel. Les produits Maxon sont accessibles directement sur le site web et sur son réseau de distribution mondial. Maxon fait partie du Nemetschek Group.

Ressources Web de Maxon

Des informations complémentaires sur Maxon sont disponibles comme suit :

Site web

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

LinkedIn

Bande démo de Maxon

Toutes les marques commerciales contenues dans le présent communiqué de presse appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200908005181/fr/