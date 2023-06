Zurich (awp) - Le groupe obwaldien Maxon a réalisé un chiffre d'affaires record de 707,7 millions de francs suisses en 2022, en hausse de 13% sur un an. Cette progression est intervenue dans un environnement turbulent et malgré une détérioration des perspectives conjoncturelles et la fermeté du franc, a précisé l'entreprise mardi soir, se montrant prudemment optimiste pour l'exercice en cours.

Les affaires ont particulièrement bien marché dans les domaines de la technique médicale et de l'automation industrielle. Au niveau régional, les Etats-Unis, la Corée et la Hongrie se sont illustrés positivement, alors que les ventes en Chine ont reculé, affectées par les mesures de lutte contre la pandémie.

Maxon indique par ailleurs que son cash-flow a reculé à 53,8 de 77,4 millions de francs suisses et que son effectif a progressé de 4% à 3340.

Le groupe a investi l'an dernier 34 millions de francs suisses dans de nouvelles fabriques, machines et installations et 51,5 millions dans la recherche et le développement.

L'entreprise est "prudemment positive" pour l'exercice 2023. Les commandes ont jusqu'ici évolué de manière comparable à l'exercice précédent. De nombreux clients tendent actuellement à faire de plus petites commandes et pour des délais plus courts. Cité dans le communiqué, le principal actionnaire et président du conseil d'administration, Karl-Walter Braun a précisé que l'on s'est adapté en conséquence.

