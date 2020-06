Maxon boucle 2019 en fanfare, 2020 s'annonce difficile

Zurich (sda/awp) - Le groupe Maxon a vu ses recettes gonfler de 7,9% l'année dernière, pour s'établir à un niveau record de 567,8 millions de francs suisses. Toutefois, en raison de la pandémie, l'industriel obwaldien s'attend à un exercice 2020 sous le signe des économies.

La performance 2019 a été portée par l'extension à de nouveaux marchés et l'acquisition de clients, alors même que la conjoncture connaissait un accès de faiblesse, s'est félicité mercredi le fabricant de moteurs électriques de Suisse centrale dans un communiqué. Pour l'année en cours, il s'attend à voir son chiffre d'affaires reculer de 10% en raison des effets de la pandémie de Covid-19.

Après avoir investi 40 millions de francs suisses dans des bureaux et des installations de production, l'entreprise a depuis l'éclatement de la crise sanitaire mis en place un programme global d'économies, a indiqué un porte-parole. Sans en préciser les contours, il a laissé entendre que tous les secteurs étaient concernés, mais qu'aucun licenciement n'était à l'ordre du jour.

En mars, l'entreprise avait demandé le chômage partiel. La mesure, levée après deux mois, avait touché quelque 400 collaborateurs sur les 1300 que compte le groupe à son siège de Sachseln, dans le canton d'Obwald.

Contrairement aux craintes, l'entreprise n'a pas eu à déplorer de rupture dans ses chaînes d'approvisionnement. Le porte-parole de Maxon signale cependant une érosion de la demande dans les branches du transport et de l'aéronautique, qui a pu être en partie compensée par une hausse dans le secteur de la santé, notammen pour certains composants d'appareils respiratoires.

Maxon emploie quelque 3050 personnes réparties sur neuf sites à travers le monde et est présent dans plus d'une trentaine de pays via des distributeurs. Au cours des dix dernières années, l'entreprise a plus que doublé son chiffre d'affaires.

