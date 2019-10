Maxon investit 10 millions d'euros dans une nouvelle usine en France

Lyon (awp/afp) - Le groupe obwaldien Maxon, spécialisé dans les moteurs de précision pour l'aérospatiale, la robotique et la médecine, investit 10 millions d'euros dans une nouvelle usine à Beynost, non loin de Lyon.

Le nouveau bâtiment, implanté à quelques kilomètres de l'actuelle unité française Maxon de Neyron, se développera sur 4200 mètres carrés (m2), précise l'entreprise lundi dans un communiqué.

Ce "centre d'innovation et de production" accueillera un atelier dédié aux systèmes mécatroniques (alliant mécanique et électronique) sur 1600 m2, des espaces de bureau, dont un bureau d'études, sur 1700 m2, ainsi qu'un espace de stockage de 900 m2.

La livraison du bâtiment est prévue à l'automne 2020, selon les promoteurs lyonnais em2c et lorrain Demathieu Bard Immobilier.

Ce projet doit permettre à la filiale française du groupe, MDP Maxon France, de doubler son chiffre d'affaires (actuellement de 20 millions d'euros) et ses effectifs (de 55 personnes) d'ici 2030. Les plus grands marchés de Maxon en Europe restent l'Allemagne et la Suisse.

L'an dernier, le groupe de Suisse centrale a réalisé un chiffre d'affaires de 526 millions de francs suisses (+14,7%), dépassant pour la première fois la barre des 500 millions. Fort de 3000 collaborateurs, il cible une croissance de 2 à 3% pour l'année en cours.

