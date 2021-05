Maxon s'associe avec Auterion dans les drones

Zurich (awp) - Le groupe obwaldien Maxon, spécialiste dans les moteurs de précisions, a conclu un partenariat avec le zurichois Auterion, qui conçoit des logiciels pour drones. L'objectif est de rendre le développement et la gestion des flottes de drones plus faciles et moins onéreuses pour les entreprises. Aucun montant n'a été dévoilé.

Auterion travaille sur des logiciels de code source ouvert ("open source"), explique le communiqué paru vendredi. Les deux entreprises souhaitent combiner le module Skynode d'Auterion avec les moteurs BLDC de Maxon. Elles comptent "exploiter tout le potentiel" de certains domaines comme les systèmes de propulsion, la communication des pilotes automatiques, le partage des données et de la surveillance en temps réel.

