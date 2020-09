Maxon va collaborer avec la jeune pousse zurichoise Anybotics

Zurich (awp) - Maxon va collaborer avec le fabricant zurichois de robots Anybotics. Le spécialiste obwaldien des micromoteurs fournira des éléments au robot d'inspection autonome "Anymal" de la jeune entreprise, dont la production en série doit prochainement démarrer.

Le robot "Anymal", mû par quatre jambes se destine à la surveillance d'installations industrielles et, à l'avenir à l'accomplissement de travaux de maintenance dangereux. Le partenariat entre Maxon et la jeune pousse, fondée en 2016 et issue de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), vise à accélérer la commercialisation du robot, ressort-il du communiqué commun diffusé mardi.

tv/rw/vj/ol