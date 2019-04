Bourse de Paris : May-Corbyn, Trump-Xi, duos improbables

Les députés britanniques semblent déterminés à voter toutes les options possibles et imaginables concernant le Brexit. Hier, ils ont adopté un texte interdisant une sortie sans accord de l'UE, à la plus courte des majorités. C'est à se demander si ces votes ont encore un pouvoir contraignant. Ce qui est sûr, c'est que ce scrutin ajouté aux discussions entamées par Theresa May avec les Travaillistes met une sacrée pression sur les partisans du Brexit, notamment la frange dure des Conservateurs, qui ont intérêt à réagir s'ils ne veulent pas passer pour les dindons de la farce. Aux dernières rumeurs, May pourrait demander à l'UE un énième report, mais il faudrait pour cela apporter des garanties en béton à Bruxelles. En votant ?



Pour le marché, le soap opera britannique a tendance à passer au second plan à cause des signaux positifs envoyés par la Chine et les Etats-Unis sur leurs pourparlers commerciaux. Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison Blanche, s'est montré particulièrement confiant. Plusieurs sources à Washington estiment même qu'une date pourrait être annoncée dès ce jeudi pour une cérémonie de signature entre Donald Trump et son homologue Xi Jinping dans les semaines qui viennent. Quant au détail de l'accord, il est encore incertain, mais il pourrait contenir une trame et un calendrier pour permettre aux parties de s'adapter et de se laisser le temps de s'entendre sur certains sujets encore sensibles.



Les indicateurs avancés sont en légère baisse autour de 7h00, signe que les bonnes nouvelles commencent à être bien intégrées dans les cours. Hier, le CAC40 a touché, à 5468 points, son meilleur niveau depuis le début du mois d'octobre 2018.



Les temps forts économiques du jour



Les investisseurs suivront avec intérêt à 8h00 la publication des commandes d'usines allemandes, au moment où la zone euro s'interroge sur la vigueur industrielle de son moteur. Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne suivra, à 13h30. Aux Etats-Unis, où les statistiques macro-économiques ne sont pas très brillantes depuis quelques semaines, l'étude Challenger sur l'emploi sera publiée à 13h30, avant à 14h30 le bilan des inscriptions hebdomadaires au chômage.



L'euro et le dollar se neutralisent à 1,12421 USD. Electroencéphalogramme plat pour l'once d'or, à 1292 USD. Le pétrole est en léger repli, à 62,33 USD pour le WTI et à 69,24 USD pour le Brent. Le rendement du 10 ans américain est remonté à 2,512%. Le Bitcoin se calme un peu, juste au-dessus des 5000 USD.



Les principaux changements de recommandations



Acciona : AlphaValue passe d'accumuler à acheter en visant 130 EUR.

Carrefour : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 17,70 à 18,80 EUR.

Casino : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer avec un objectif de cours abaissé de 42 à 30 EUR.

Ceconomy : MainFirst démarre le suivi à surperformance en visant 5,70 EUR.

Christian Hansen : DNB passe de vendre à conserver en visant 670 DKK.

Deutsche Wohnen : Kempen passe de neutre à acheter en visant 47 EUR.

DSV : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 625 à 685 DKK.

FNAC Darty : MainFirst démarre le suivi à surperformance en visant 85 EUR.

Getlink : Oddo BHF reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 11,90 à 17 EUR.

Intrum Justitia : SEB passe d'acheter à conserver en visant 279 SEK.

LafargeHolcim : Berenberg démarre le suivi à conserver environ 52 CHF.

SMCP : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours inchangé de 17,20 EUR.

TAG Immobilien : Kempen passe de vendre à neutre en visant 22 EUR.

Vonovia : Kempen passe d'acheter à neutre en visant 48 EUR.