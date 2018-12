Bourse de Paris : May survit, Xi assouplit, Draghi finit, le CAC monte

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Commençons par le Royaume-Uni. Les Tories frondeurs ont finalement vu leur motion de censure interne être écartée. 200 parlementaires ont soutenu Theresa May, tandis que 117 ont voté pour son départ. Même si le scrutin montre les dissensions profondes qui existent chez les conservateurs, il permet à la Première ministre de continuer à militer pour que le parlement vote son accord sur le Brexit. Elle sera de retour sur le continent aujourd'hui pour tenter d'arracher quelques concessions à Bruxelles sur la frontière nord-irlandaise, dans l'espoir qu'elles permettront de faire pencher la balance en faveur du texte lorsque le vote formel aura lieu. Pour plusieurs éditorialistes de la presse britannique, le scrutin interne aux Tories est le signe que les députés ne veulent pas se retrouver avec un Brexit sans accord.Pékin et Washington ont continué à jouer l'apaisement sur les négociations commerciales en cours, ce qui a contribué à rassurer les investisseurs. Prudence toutefois car Donald Trump est un adepte de stratégie de la carotte et du bâton. Mais force est de constater que la Chine a envoyé plusieurs signaux positifs : effort sur les droits de douane visant l'automobile américaine et achats massifs de soja aux Etats-Unis. La dernière rumeur en vogue sur les marchés, née du 'Wall Street Journal', est que Pékin planche sur un assouplissement de sa feuille de route stratégique visant à dominer le monde par le biais technologique . Le pays pourrait offrir un accès plus équitable aux acteurs étrangers et mieux protéger leurs droits intellectuels et commerciaux. Une chimère pour certains, une avancée pour d'autres, mais en tout cas une perception positive de la part des financiers.Enfin, la Banque centrale européenne se réunit pour la dernière fois de l'année avec un statu quo sur les taux en ligne de mire. Mais la réunion sera riche en symbole puisqu'elle doit marquer le début de la fin du programme de soutien économique exceptionnel décidé par l'institution pour surmonter la crise des subprimes, malgré une situation économique qui reste incertaine. Décision à 13h45 et début de la conférence de Mario Draghi à 14h30.Le CAC40 progresse de 0,45% à 4 931 points peu après l'ouverture.L'inflation de novembre en Allemagne dans sa lecture finale lancera la journée (8h00, consensus +0,1%), avant une décision de politique monétaire de la Banque nationale suisse (9h30, consensus statu quo) et son pendant par la Banque centrale européenne (13h45, consensus statu quo, conférence à partir de 14h30). Aux Etats-Unis, les prix à l'import et les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 226 000) sont en vue à 14h30.A 1,1367 USD, l'euro est presque stable contre dollar. L'once d'or a légèrement reculé à 1 244 USD, tandis que le WTI se négocie 51,30 USD (-0,06%), alors que le Brent progresse de 0,47% à 60,47 USD. Le rendement du 10 ans américain remonte à 2,911%. Le Bitcoin s'échange 3 441 USD (-0,9%).