Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, est confronté à la révolte des républicains les plus intransigeants qui l'accusent d'avoir trahi l'accord qui l'a fait élire à la tête de la Chambre, ce qui soulève des questions sur la sécurité de l'emploi du plus grand républicain du Congrès.

Une douzaine de partisans de la ligne dure ont fait échouer les efforts des républicains à la Chambre des représentants mardi pour bloquer les nouvelles réglementations environnementales sur les poêles à gaz domestiques, en se joignant aux démocrates pour faire échouer la mesure dans la chambre contrôlée par les républicains.

La promesse des partisans de la ligne dure d'utiliser les "règles de procédure" pour d'autres votes, à moins que M. McCarthy n'accepte leurs conditions, a soulevé des questions quant à la capacité de la Chambre à poursuivre l'examen d'autres textes législatifs.

Ces partisans de la ligne dure faisaient partie des républicains de la Chambre qui se sont opposés à l'élection de M. McCarthy au poste de président de la Chambre en janvier, jusqu'à ce qu'il accepte des concessions qui facilitent la remise en cause de son leadership.

Ils faisaient également partie des 71 républicains qui se sont opposés au compromis sur le plafond de la dette adopté la semaine dernière. Ils soutiennent que M. McCarthy et son équipe dirigeante n'ont pas tenu leurs promesses de réduction des dépenses, qu'ils n'ont pas tenu compte de leur avis et qu'ils ont pris des mesures de rétorsion à l'encontre de l'un de leurs membres.

"Ce que nous prévoyons de faire, c'est d'être prêts à tout moment, en agissant de bonne foi, à reconstituer l'unité qui a été détruite la semaine dernière", a déclaré le représentant Dan Bishop, l'un des partisans de la ligne dure.

M. Bishop et d'autres conservateurs se sont joints aux démocrates lors d'un vote de 220 à 206 qui a empêché la chambre, dirigée par les républicains, de débattre et d'adopter deux projets de loi visant à empêcher l'adoption de réglementations fédérales sur les cuisinières à gaz. Certains États et collectivités locales se sont tournés vers de telles réglementations pour lutter contre le réchauffement climatique.

La protestation a soulevé des questions quant à la capacité de la Chambre à poursuivre l'examen d'autres textes législatifs, notamment une mesure visant à renforcer le contrôle des réglementations par le Congrès et à étendre le champ d'application du contrôle judiciaire des agences fédérales.

M. McCarthy et ses alliés ont rencontré le groupe mardi soir pour tenter de résoudre leurs différends.

"Il ne s'agit pas de faire la leçon aux républicains sur ce que signifie être républicain. Il s'agit de savoir comment nous travaillons ensemble chaque jour, chaque semaine", a déclaré à la presse Patrick McHenry, un allié de M. McCarthy.

M. McCarthy dirige une étroite majorité républicaine à la Chambre des représentants (222-213), ce qui signifie qu'il ne peut perdre que quatre voix de son propre parti sur toute mesure faisant l'objet d'une opposition uniforme de la part des démocrates.

En janvier, M. McCarthy a dû subir 15 votes avant d'obtenir le poste de président de la Chambre, en acceptant une série d'exigences que les partisans de la ligne dure affirment aujourd'hui avoir violées pour faire passer la loi sur le plafond de la dette. L'accord permet à un seul parlementaire de demander sa destitution par le biais d'un vote en séance.

Les partisans de la ligne dure ont déclaré qu'ils ne suivraient pas cette voie pour l'instant.

"Nous allons nous asseoir autour d'une table et déterminer comment nous allons prendre des décisions pour la conférence républicaine à l'avenir. S'agit-il d'un consensus ou d'un décret ?", a déclaré le représentant républicain Chip Roy.