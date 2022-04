McDonald's-Résultats meilleurs que prévu grâce à la hausse des prix

par Uday Sampath Kumar

28 avril (Reuters) - McDonald's a annoncé jeudi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, bénéficiant des hausses des prix aux États-Unis et du lancement d'un nouveau programme de fidélité.

Le titre de la plus grande chaîne de restauration rapide au monde gagnait environ 2,6% dans les échanges en avant-bourse.

Confrontées à la hausse des salaires et des prix des ingrédients tels que le poulet et le bœuf, les chaînes de restaurations américaines ont dû augmenter leurs prix, sans provoquer toutefois de réaction négative des consommateurs à ce stade.

Les investissements de McDonald's dans ses services de livraison ainsi que dans ses kiosques numériques lui ont donné un avantage sur ses concurrents, qui ont dû réduire leurs heures d'ouverture par manque de personnel.

Par ailleurs, la mise en place d'un programme de fidélité à la fin de l'année dernière, permettant aux utilisateurs de l'application McDonald's de gagner des points échangeables contre des repas, a contribué à une augmentation de 3,5% des ventes comparables au premier trimestre aux États-Unis, son plus grand marché.

Les analystes tablaient sur à une hausse de 3,3%, selon les données de Refinitiv IBES.

À l'étranger, les ventes comparables ont quant à elles augmenté de 11,8%, dépassant les estimations de 8,2%, grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires dans certains pays.

Toutefois, la fermeture début mars de ses restaurants en Russie et en Ukraine a fait perdre à McDonald's 100 millions de dollars.

La société a également dû consacrer 27 millions de dollars au paiement des salariés, des loyers et des fournisseurs dans la région. Elle avait précédemment estimé que la fermeture de ces restaurants lui coûterait 50 millions de dollars par mois.

En excluant l'impact de la Russie, de l'Ukraine et d'autres facteurs exceptionnels, McDonald's a dégagé un bénéfice de 2,28 dollars par action, supérieur au consensus de 2,17 dollars. (Reportage Hilary Russ à New York et Uday Sampath Kumar à Bangalore, version française Dina Kartit, édité par Jean-Michel Bélot)