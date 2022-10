McDonald's dépasse les estimations de ventes grâce à des hausses de prix

Comme d'autres chaînes de restauration rapide, McDonald's a été contraint d'augmenter les prix de ses hamburgers et de ses frites pour faire face à la flambée des coûts des matières premières, mais ses repas restent moins chers que les repas pris dans les restaurants à emporter, ce qui permet à la demande de résister même si le pouvoir d'achat des consommateurs est réduit.

Les visites dans les restaurants américains de la chaîne de hamburgers ont augmenté de 6,2 % en septembre, dépassant le trafic dans l'espace plus large de la restauration rapide qui a montré une augmentation de seulement 0,8 %, selon les données de Placer.ai, une société d'analyse de localisation.

Mardi, Chipotle Mexican Grill Inc. a également battu les estimations de ventes et de bénéfices trimestriels en répercutant la hausse des prix sur les clients.

Les ventes mondiales à magasins comparables de McDonald's ont augmenté de 9,5 % au troisième trimestre clos le 30 septembre, alors que les estimations prévoyaient une hausse de 5,8 %, selon les données IBES de Refinitiv.

Les ventes comparables de McDonald's aux États-Unis, le plus grand marché de la société, ont augmenté de 6,1 % au cours du trimestre considéré, grâce à la hausse des prix.

Le Big Mac, le burger emblématique de McDonald's, se vendait 5,15 $ en juin, contre 4,93 $ un an plus tôt, selon l'indice des prix largement utilisé par le magazine The Economist.

Les analystes ont noté que la détente des prix de l'essence a également stimulé les ventes de restaurants aux États-Unis au troisième trimestre en général, après un ralentissement en juin.

Toutefois, le chiffre d'affaires total de McDonald's a baissé de 5 % pour atteindre 5,87 milliards de dollars au cours du trimestre considéré, en raison de l'impact d'un dollar plus fort. Ce chiffre est tout de même supérieur aux estimations de 5,69 milliards de dollars.

Le bénéfice net de la société a chuté de 8 % à 1,98 milliard de dollars, soit 2,68 $ par action.