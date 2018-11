McDonnell Investment Management va fusionner avec Loomis Sayles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

McDonnell Investment Management LLC fusionnera avec Loomis, Sayles & Company L.P. début 2019, selon une annonce conjointe. Les deux sociétés sont des affiliés de Natixis Investment Managers. Située près de Chicago, McDonnell, spécialiste des stratégies d'obligations souveraines, gère aujourd'hui 11,7 milliards de dollars d'actifs. A l'issue de l'opération, les clients de McDonnell bénéficieront d'une offre améliorée, grâce aux ressources de Loomis Sayles en matière d'investissement et de recherche.Natixis Investment Managers prévoit de transférer la propriété de McDonnell Investment Management à Loomis Sayles le 1er janvier 2019.Les équipes de gestion de portefeuilles de titres obligataires de McDonnell resteront les mêmes et demeureront dans les bureaux d'Oakbrook Terrace (Illinois).La gestion des stratégies obligataires de McDonnell sera intégrée au sein de l'équipe Loomis Sayles Relative Return dans le courant de l'année 2019.En vue d'assurer une continuité pour les clients de McDonnell, Mark Giura continuera à diriger l'équipe et à gérer les relations client existantes, tout en pilotant l'intégration à Loomis Sayles.Loomis Sayles gère 267,3 milliards de dollars d'actifs et s'intéresse à toutes les classes d'actifs (classiques et alternatives) afin d'offrir des rendements intéressants et durables à ses clients du monde entier." Nous soutenons pleinement la décision de Loomis Sayles et de McDonnell Investment Management d'unir leurs forces ", commente Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers." Le rapprochement de ces deux affiliés vient consolider notre offre obligataire et permets de dégager des synergies naturelles, qui profiteront à leurs clients respectifs," a précisé le dirigeant.