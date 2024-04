McKinsey & Co fait l'objet d'une enquête criminelle aux États-Unis en raison d'allégations selon lesquelles le cabinet de conseil a joué un rôle clé dans l'alimentation de l'épidémie d'opioïdes, les procureurs fédéraux s'intéressant à son travail de conseil auprès du fabricant d'OxyContin, Purdue Pharma, et d'autres fabricants de médicaments, ont déclaré trois personnes au fait de l'affaire.

Le cabinet de conseil et le ministère américain de la justice se sont refusés à tout commentaire.

L'enquête vise à déterminer si McKinsey a participé à une association de malfaiteurs en conseillant Purdue et d'autres fabricants de produits pharmaceutiques sur des stratégies de marketing visant à stimuler les ventes d'analgésiques délivrés sur ordonnance, qui ont entraîné une dépendance généralisée et des overdoses mortelles, ont déclaré deux de ces personnes.

Le ministère de la justice cherche également à savoir si McKinsey a participé à une association de malfaiteurs dans le domaine de la santé lorsque ses activités de conseil auprès d'entreprises vendant des opioïdes ont donné lieu à des demandes de remboursement frauduleuses auprès de programmes gouvernementaux tels que Medicare, ont-ils déclaré.

Les procureurs cherchent également à savoir si McKinsey a fait obstruction à la justice, une enquête liée à la révélation par McKinsey qu'il avait licencié deux partenaires qui avaient communiqué sur la suppression de documents liés à leur travail sur les opioïdes, ont déclaré les personnes.

L'enquête, ouverte il y a plusieurs années avant le début de la pandémie mondiale, implique des fonctionnaires du ministère de la Justice répartis entre les bureaux de Washington, du Massachusetts et de Virginie, ont-ils précisé. Les deux parties sont en pourparlers pour résoudre l'enquête, a déclaré l'une des personnes.

Les enquêtes ne constituent pas des preuves d'actes répréhensibles et les fonctionnaires chargés de l'enquête peuvent en fin de compte engager des poursuites pénales, demander des sanctions civiles ou clore l'enquête sans prendre de mesures. Le Wall Street Journal a précédemment fait état de l'enquête du ministère de la justice.

L'enquête du ministère de la justice montre que le travail passé de McKinsey, qui a conseillé les fabricants de médicaments sur les opioïdes, continue de suivre le cabinet de conseil presque centenaire. Les enjeux sont plus importants que pour les autres enquêtes gouvernementales que McKinsey a résolues, en raison de la possibilité de poursuites pénales à l'encontre de la société ou de ses dirigeants, et des lourdes pénalités financières que le ministère de la Justice exige souvent en échange de la résolution de ses enquêtes sur les cols blancs.

McKinsey a précédemment conclu des accords séparés totalisant près d'un milliard de dollars pour régler des poursuites judiciaires généralisées sur les opioïdes et d'autres actions en justice connexes intentées par les 50 États, Washington, D.C., les territoires américains, divers gouvernements locaux, des districts scolaires, des tribus amérindiennes et des assureurs de santé.

En 2019, McKinsey a déclaré qu'il ne conseillerait plus ses clients sur les entreprises liées aux opioïdes. McKinsey a déclaré qu'aucun des règlements ne contenait d'aveux de responsabilité ou d'actes répréhensibles. "Nous comprenons et acceptons l'examen minutieux de notre service client passé aux fabricants d'opioïdes. Ce travail, bien que légal, n'a pas été à la hauteur des normes élevées que nous nous sommes fixées", a déclaré McKinsey dans un communiqué publié en 2022 à la suite de la publication d'un rapport d'une commission du Congrès examinant son travail de conseil.

Purdue n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le fabricant de médicaments a plaidé coupable en 2020 à des accusations criminelles concernant sa gestion des analgésiques opioïdes. Purdue a déposé son bilan en 2019 et a ensuite négocié un règlement évalué à environ 10 milliards de dollars pour régler des milliers de poursuites alléguant qu'il avait contribué à l'épidémie d'opioïdes.

La Cour suprême a interrompu ce règlement et devrait bientôt se prononcer sur une contestation de l'accord par l'administration Biden.

Les procureurs sont loin de prendre des décisions d'inculpation dans leur enquête criminelle sur McKinsey, en partie parce qu'ils examinent des documents volumineux dans le cadre de leur enquête et s'engagent dans des discussions avec les avocats de la société de conseil, a déclaré l'une des personnes. (Reportage de Mike Spector et Chris Prentice à New York et Nate Raymond à Boston ; Rédaction de David Bario et Lisa Shumaker)