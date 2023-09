Meanings Capital Partners : Louise Boutinet nommée Chargée d'affaires Mid Cap

Meanings Capital Partners annonce l'arrivée de Louise Boutinet au poste de Chargée d'affaires Mid Cap. Elle compte plus de 5 ans années d'expérience dans l'investissement. Elle a notamment participé à des missions de conseil pour des grandes entreprises et des fonds de Private Equity dans des secteurs variés : tech, éducation, santé, énergie, télécoms, institutions financières, transports. L'équipe Mid Cap de Meanings Capital Partners investit au capital d'entreprises au chiffre d'affaires compris entre 30 et 150 millions d'euros, pour soutenir et accompagner leur transformation stratégique.