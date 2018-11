Medbase, filiale de Migros, reprend les pharmacies Topwell

Winterthur (awp) - Les pharmacies Topwell vont intégrer en 2019 Medbase, la filiale de centres de santé de Migros. Le prix de l'opération n'a pas été communiqué. La reprise sera examinée par la Commission de la concurrence (Comco), a déclaré une porte-parole de Medbase à AWP.

L'objectif est de fournir une prise en charge ambulatoire coordonnée en fusionnant des compétences médicales et pharmaceutiques, selon le communiqué diffusé mardi. "Topwell et Medbase disposent d'ores et déjà de sites de grande proximité au niveau national".

Le groupe Medbase, propriété de Migros, gère plus de 40 sites en Suisse, où sont implantés ses centres médicaux. Il comprend 1100 collaborateurs, dont plus de 300 médecins généralistes et spécialistes ainsi que plus de 320 thérapeutes. Chaque année sont réalisées plus de 1,5 million de consultations et de soins.

Topwell, dont le siège est à Winthertour, compte 40 sites en Suisse alémanique et emploie plus de 600 personnes.

Par ailleurs, Migros a déjà entamé une collaboration dans le domaine de la santé, avec le spécialiste de la vente de médicaments par correspondance Zur Rose, qui a ouvert des pharmacies intégrées à des supermarchés du géant orange à Bâle, Berne et Zurich.

