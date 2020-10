Medcolcanna passe de la cotation publique à la Bourse NEO

La société choisit NEO comme bourse de premier choix pour accéder à une base d'investisseurs plus large et à une liquidité accrue

NEO est ravie d'annoncer avoir donné l'approbation finale à Medcolcanna Organics Inc. (“Medcolcanna,” "MCCN" ou la "Société"), une société canadienne intégrée verticalement dans le domaine du cannabis, pour passer à la Bourse NEO, après un retrait volontaire de la Bourse de croissance TSX. Medcolcanna se négociera à partir d'aujourd'hui sur la Bourse NEO sous le symbole NEO:MCCN.

Fondée en 2018, Medcolcanna croit au pouvoir curatif du cannabis et utilise des formules scientifiques brevetées pour offrir des produits efficaces et accessibles aux consommateurs du monde entier. MCCN a développé des marques dans une gamme de produits de consommation verticale, y compris des cosmétiques, des nutraceutiques et des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), avec une capacité de 300 tonnes de traitement de fleurs sèches par an - l'une des plus grandes capacités d'extraction de tout producteur de cannabis licencié en Colombie. Avec des opérations sous licence juste en dehors de Bogota, les installations de Medcolcanna, stratégiquement situées, permettent d'optimiser les conditions de culture et de production tout en tirant parti de la structure à faible coût en Colombie pour étendre sa présence sur les marchés à forte valeur ajoutée.

"C'est un grand jour et une étape importante pour Medcolcanna," déclare Felipe de la Vega, directeur général et fondateur de Medcolcanna. "Après notre entrée à la Bourse de croissance TSX en mai 2019, nous sommes maintenant prêts et impatients de passer à une bourse de haut niveau afin de mieux mettre en œuvre notre stratégie de croissance agressive. Nous avons choisi la Bourse NEO parce qu'elle a conscience des besoins complexes de notre entreprise et de notre secteur. Leur niveau de service a été indispensable pour nous aider à concrétiser cette étape. Grâce à NEO, nous espérons bénéficier d'une plus grande visibilité auprès d'une plus large base d'investisseurs, d'un accès accru aux capitaux, d'une meilleure liquidité et d'un véritable partenaire à long terme".

En prévision de son entrée sur le marché américain avec des matières premières cannabinoïdes à bas prix en 2021, Medcolcanna a déjà développé un réseau stratégique de partenariats pharmaceutiques et d'autres actifs tout au long de la chaîne de valeur afin de s'assurer une position de leader sur le marché mondial du cannabis médicinal. La société a annoncé en juillet avoir conclu un accord de distribution et de partage des bénéfices avec Greenstein Trading Ltd, une filiale de Greenstein Capital Ltd, afin d'accélérer son entrée stratégique sur le marché européen du cannabis. En outre, Medcolcanna SAS, une filiale à part entière de la société, a annoncé récemment une co-entreprise avec Grupo Curativa SAS pour distribuer les formulations brevetées de MCCN à un vaste groupe de patients par l'intermédiaire du réseau de médecins de Curativa, à compter de ce mois-ci.

"Medcolcanna est bien placée pour accélérer sa croissance en termes de revenus et de parts de marché, tant en Colombie qu'au niveau international", a déclaré Jos Schmitt, président et directeur général de NEO. "En se cotant sur la Bourse NEO, ils bénéficieront d'une liquidité accrue, d'une plus grande visibilité et d'une plus grande attention des investisseurs, d'une meilleure expérience pour leurs investisseurs et d'un service et d'un support exceptionnels. Leur décision stratégique de rejoindre la Bourse NEO témoigne de notre volonté inébranlable d'obtenir des résultats, de faire ce qui est bon pour les investisseurs et les collecteurs de capitaux, et de défendre le succès de nos émetteurs. Nous sommes honorés d'être la bourse principale de choix de Medcolcanna et nous nous réjouissons de travailler avec eux dans les années à venir".

À propos de Medcolcanna Organics Inc.

Medcolcanna est une société canadienne intégrée de cannabis médical, dont les activités sont entièrement autorisées en Colombie. Dirigée par une équipe de direction éprouvée et performante, Medcolcanna dispose d'installations dans des lieux de culture optimale qui positionnent la société pour devenir un leader mondial sur le marché du cannabis médical. Medcolcanna utilise une technologie agricole biologique de pointe et des procédés pharmaceutiques innovants pour fabriquer des produits de haute qualité. Le modèle de production évolutif de l'entreprise et son réseau de partenariats pharmaceutiques à l'échelle mondiale garantissent qu'elle reste à la pointe de l'industrie du cannabis médical.

À propos de NEO Exchange

La Neo Bourse Inc. est une place boursière progressiste qui réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d’un environnement impartial et transparent. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres canadiens cotés, sur un pied d'égalité. La NEO Bourse cote de grandes sociétés et des produits d’investissement qui désirent une place boursière donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des "informations prospectives" et des "déclarations prospectives" (collectivement, "déclarations prospectives”) au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont basées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses, événements futurs ou performances (souvent mais pas exclusivement en utilisant des expressions telles que "s'attend, ou ne s'attend pas, est attendu, anticipe ou n'anticipe pas, planifie, budget, prévu, prévisions, estimations, croit ou a l'intention", ou des variations de ces termes et expressions, ou le fait de déclarer que certaines actions, événements ou résultats "peuvent, pourraient, seraient, ou seront" pris en compte pour se produire ou être atteints, ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent donc être des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables, sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales générales, ainsi que le retard ou l'absence d'approbation du conseil d'administration, des actionnaires ou des autorités de réglementation pour toute transaction proposée, y compris celles qui sont discutées ici. Il ne peut être garanti que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations et informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

