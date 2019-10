MediaMarkt veut se renforcer auprès des clients professionnels

Zurich (awp) - La filiale suisse du détaillant en électronique allemand MediaMarkt veut se concentrer davantage sur les clients professionnels. En complément de l'activité clients privés, ce secteur va être étendu, selon un communiqué paru mardi.

L'accent est mis sur les entreprises de taille moyenne, par exemple dans les secteurs de bureaux et de commerce, de la gastronomie et de l'hôtellerie, mais aussi de la formation et de l'administration publique, a indiqué Patrick Marti, directeur général de MediaMarkt Suisse.

Dominik Kargl, nouveau "Head B2B", sera responsable de ce développement. Il occupait des fonctions similaires chez Interdiscount/Microspot.

L'enseigne annonce aussi la nomination de Nicolas Bill comme chef du marketing. Il a travaillé pour Veriset et fut membre de la direction de Möbel Hubacher.

Les deux hommes font partie de la direction élargie de MediaMarkt Suisse.

