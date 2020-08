Mediapro and Bouygues Telecom announce a distribution agreement: Téléfoot football TV channel will be accessible to all Bouygues Telecom ADSL, FTTH and mobile customers (French version only)

Julien Bergeaud, Directeur général de Mediapro Sport France a déclaré : « A travers ce nouveau partenariat avec un acteur de référence des télécoms, nous élargissons encore l'accès de TELEFOOT pour en faire la destination incontournable des fans de football et leur permettre de suivre le meilleur (Top10) et la quasi-intégralitéde la Ligue 1 et de la Ligue 2 ainsi que l'UEFA Champions League et de l'UEFA Europa League sur une seule et même chaîne. »

BOUYGUES TELECOM a prévu de promouvoir TELEFOOT auprès de sa base d'abonnés en vue de permettre son exposition la plus large possible, en lien avec la programmation exceptionnelle de la chaîne, et notamment les dix meilleures affiches du championnat de France de football, chaque saison. Ce partenariat avec BOUYGUES TELECOM permet à TELEFOOT d'élargir encore sa disponibilité, en étant notamment accessible directement sur les box ADSL et FTTH de l'opérateur.

À propos du Groupe MEDIAPRO

Le Groupe MEDIAPRO, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 1,9 milliards d'euros en 2019, opère une flotte de plus de 88 unités de diffusion mobiles en haute définition et 4K, et produit la couverture en direct de plus de 12 000 événements dans le monde chaque année. MEDIAPRO est un groupe leader dans la création et la production de contenu. The Mediapro Studio crée des projets (34 projets sont en cours) pour HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Turner, DirectTV, Movistar, FOX, Viacom ou Televisa, en collaboration avec des créateurs tels que Paolo Sorrentino, Woody Allen, Patricio Guzman, Iván Escobar, Diego San José, Àlex Pastor, David Pastor, Manuel Huerga, Jean Jacques Annaud, Gastón Duprat ou Mariano Cohn entre autres. Le Groupe participe également à la production de 16 ligues nationales de football dans le monde, en plus d'événements sportifs pour l'UEFA et la FIFA. MEDIAPRO est le producteur officiel de la Liga espagnole et son agence internationale de vente de droits. Il gère les droits de la ligue et de la Coupe canadienne jusqu'en 2028 et les droits de fédérations comme le Chili, le Salvador, le Guatemala, le Honduras ou le Paraguay. Le groupe produit plus de 15 chaînes de télévision dans le monde, dont plusieurs chaînes sportives spécialisées. Par ailleurs, Mediapro coopère avec Eleven Sports en Belgique concernant la Pro League pour le lancement de 3 chaînes dédiées, la production des matchs ainsi que la vente internationale des droits médias. Enfin UBEAT est une multiplateforme eSports et divertissements qui distribue des compétitions (LVP et 55 autres) ainsi que des nouveaux formats de divertissements pour de nouveaux publics. C'est une plateforme leader en espagnol avec 3 millions de vues et plus de 1,3 million d'utilisateurs uniques.

À propos de Bouygues Telecom

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 22 millions de clients le meilleur de la technologie. L'excellence de son réseau 4G qui couvre aujourd'hui 99% de la population, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu'ils soient, de leur vie digitale personnelle et professionnelle. À travers sa division Entreprises, Bouygues Telecom accompagne une communauté de professionnels et d'entreprises dans l'adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe et Mobile et des nouveaux usages tels que les communications unifiées et les services de mobilité d'entreprise.

#OnEstFaitPourEtreEnsemble

