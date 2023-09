Lorsque la mission Chandrayaan-3 de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) s'est posée sur la Lune, plus de 8 millions de personnes ont suivi la retransmission en direct de l'événement sur YouTube, un record pour le site.

Selon plus d'une douzaine d'employés actuels et anciens, et 10 consultants et experts du secteur, l'atterrissage a été une victoire pour l'ingénierie spatiale et la science indiennes à faible coût, ainsi qu'une initiative discrète visant à redonner une image accessible à l'agence spatiale indienne, vieille de 54 ans.

"L'ISRO était une organisation très fermée. On hésitait à parler de ses missions et il existait une certaine culture du secret", a déclaré Namrata Goswami, experte en politique spatiale et professeur à la Thunderbird School of Global Management de l'université d'État de l'Arizona. "En 2023, j'ai été surprise par la transparence dont ils ont fait preuve. C'est très nouveau, et c'est très bienvenu".

Les enjeux sont importants : le marché mondial de l'espace commercial, d'une valeur de 400 milliards de dollars, devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, mais l'Inde n'en détient pour l'instant que 2 %, soit environ 8 milliards de dollars, ce que le gouvernement souhaite changer. L'Inde espère avoir une part du gâteau de 40 milliards de dollars d'ici 2040, a déclaré le gouvernement.

Le Premier ministre Narendra Modi a demandé à l'agence de faire de l'Inde une superpuissance spatiale rentable. Pour y parvenir, le pays doit attirer de jeunes scientifiques, des startups, des investisseurs et des partenaires de l'industrie privée, qui ne réagissent pas bien à une approche fermée, ont déclaré des scientifiques de haut niveau de l'ISRO.

"Il s'agit d'être ouvert et d'impliquer la nouvelle génération", a déclaré BHM Darukesha 49, qui rédige et gère les messages de l'ISRO sur les médias sociaux. "Nous voulons que les gens nous considèrent comme amicaux. ... Cela représente une nouvelle orientation pour l'ISRO".

Cela a attiré l'attention d'étudiants universitaires qui, autrement, se seraient peut-être tenus à l'écart de l'industrie. Sruthi Parupudi, 18 ans, qui étudie le design d'interaction dans la ville d'Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde, a déclaré qu'elle s'intéressait depuis longtemps à l'espace, mais qu'elle pensait que ces carrières étaient fermées aux non-scientifiques.

"Aujourd'hui, je vois s'ouvrir les nombreuses facettes de ce secteur", a-t-elle déclaré. "J'ai la chance de travailler avec l'ISRO en tant qu'étudiante en design.

Les initiés de l'ISRO reconnaissent que S. Somanath, qui a pris la présidence en 2022, a joué un rôle déterminant dans l'adhésion de tous les membres de l'organisation aux changements. De nombreux scientifiques se sont d'abord inquiétés de la sécurité de l'emploi et de la pertinence de l'ISRO après l'ouverture du secteur à l'industrie privée, ont déclaré sept scientifiques de haut niveau, qui n'ont pas souhaité être nommés car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

M. Somanath a indiqué qu'il avait mis en œuvre d'autres petits changements, tels que l'encouragement des pauses, des discussions informelles sur la résolution des problèmes et des kiosques de rafraîchissement où les employés peuvent se retrouver pour prendre le thé. Son objectif était de faire en sorte que l'entreprise devienne un lieu de travail et de partenariat plus attrayant.

"Ces petites choses dont disposent les entreprises internationales ne sont pas toujours automatiquement disponibles dans les organisations gouvernementales, et elles sont importantes pour les jeunes, que nous voulons attirer au fur et à mesure que nous étendons notre champ d'action", a déclaré M. Somanath. "Beaucoup d'idées peuvent être mieux discutées autour d'une tasse de thé.

Les employés et les experts affirment qu'ils se sentent plus autonomes et qu'une nouvelle atmosphère de franc-parler permet aux projets d'avancer plus rapidement. La publication des réalisations des scientifiques de l'ISRO leur a donné plus d'assurance et a attiré des start-ups de l'espace qui leur ont demandé des conseils pour planifier des lancements privés.

Selon les initiés du secteur spatial privé, une agence plus réactive rend ces partenariats plus attrayants.

"L'industrie privée n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de prévisibilité", a déclaré D S Govindrajan, président d'Aniara Communications, qui fournit des services satellitaires aux marchés émergents. "Ce type de prévisibilité existe certainement aujourd'hui.

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

Après des débuts modestes - les histoires de scientifiques utilisant une église comme "salle de contrôle de mission" pour le premier lancement de l'agence et transportant des pièces de fusée à vélo sont légendaires dans le pays - l'ISRO a récemment atteint des sommets, devenant la première nation à faire atterrir un rover sur le pôle sud de la lune.

Elle s'est maintenant fixé pour objectif d'étudier le soleil, de mettre des astronautes en orbite, d'explorer Vénus, et elle est partenaire de la NASA pour la défense planétaire et l'exploration de l'espace lointain.

"L'espace est un lieu essentiel qui vous permet de vous affirmer en tant que superpuissance. Les États-Unis y sont, la Chine y est, l'Inde doit donc y être", a déclaré Ashok Sharma, chercheur invité à l'université de Nouvelle-Galles du Sud, à Canberra, à l'académie des forces de défense australiennes.

Le gouvernement de Modi, qui se prépare à des élections l'année prochaine, encourage le développement de l'industrie spatiale indienne. Des initiés affirment qu'il a manifesté un intérêt personnel pour les investissements étrangers dans ce secteur.

"Il veut que l'espace fasse ce que l'Inde a réussi à faire avec les technologies de l'information", a déclaré une personne au fait des discussions entre le bureau du Premier ministre et l'industrie. Cette personne a refusé d'être nommée car les discussions ne sont pas publiques.

On s'attend généralement à ce que le gouvernement ouvre les portes aux investissements étrangers dans le secteur cette année. L'ISRO se concentrera sur l'exploration et les nouvelles sciences, tandis que trois organismes différents - le Centre national indien de promotion et d'autorisation spatiale (IN-SPACe), NewSpace India Limited (NSIL) et l'Association spatiale indienne (ISpA) - interagiront avec le secteur privé, négocieront les lancements et stimuleront les affaires.

Les obstacles sont nombreux : les lancements spatiaux sont dominés par des entreprises et des organisations bien établies, et un échec coûteux ou un ralentissement économique pourrait anéantir l'élan.

"Vous utilisez de l'argent public, vous devez donc montrer au public à quoi sert cet argent", a déclaré Somak Raychaudhury, astrophysicien et vice-chancelier de l'université Ashoka.

Mais pour l'instant, l'ouverture accrue a conduit à l'optimisme quant à la pérennité des changements positifs.

"Les gens peuvent désormais voir que les scientifiques sont des êtres humains normaux et, d'une certaine manière, cela peut peut-être inciter les jeunes à poursuivre des études scientifiques", a déclaré M. Raychaudhury. (Reportage de Nivedita Bhattacharjee à Bengaluru ; rédaction de Gerry Doyle)