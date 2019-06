Mediaset crée une holding aux Pays-Bas pour ses projets d'"Euroflix"

* MediaforEurope (MFE) sera basée à Amsterdam

* Une réorganisation pour construire des alliances européennes

* Un projet qui pourrait réduire l'influence de Vivendi (Actualisé avec précisions et contexte)

par Elvira Pollina

MILAN, 7 juin (Reuters) - Le diffuseur italien Mediaset a annoncé vendredi créer une nouvelle holding aux Pays-Bas, qui accueillera notamment le groupe, y compris sa filiale espagnole cotée séparément, une réorganisation destinée à lui permettre de poursuivre ses alliances dans le secteur européen de la télévision.

Mediaset, contrôlé par la Fininvest, holding de l'ex-président du Conseil italien Silvio Berlusconi et dont Vivendi détient 28,8%, a indiqué ne pas avoir discuté de ce projet avec le groupe de médias français.

Il a expliqué que la holding néerlandaise procéderait à une prise de contrôle inversée de Mediaset et de Mediaset Espana , sa division espagnole cotée à Madrid, via des émissions d'actions destinées aux actionnaires des deux groupes.

A l'issue de l'opération, la famille Berlusconi détiendra 36% de la société néerlandaise, baptisée MediaforEurope (MFE).

Les droits de vote de la famille seront toutefois légèrement supérieurs à 50%, a déclaré à la presse l'administrateur délégué de Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

La participation de Vivendi dans la nouvelle société, si le groupe français n'exerce pas ses droits de retrait, sera de 7,7%, et celle de son trust de 15,4%, a indiqué Mediaset.

En avril 2018, Vivendi a transféré dans un trust une partie de sa participation dans Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi a dit qu'il n'avait pas discuté de ce projet avec Vivendi, qui ambitionne également de bâtir un groupe européen de médias.

"D'un point de vue stratégique, opérationnel et industriel, la restructuration sert l'objectif de créer un groupe paneuropéen dans le secteur du divertissement et des médias", a déclaré Mediaset dans un communiqué.

Mediaset veut devenir le premier diffuseur paneuropéen de chaînes gratuites et a annoncé le mois dernier avoir pris une participation de 9,6% au capital du diffuseur allemand ProSiebenSat.1.

Pier Silvio Berlusconi a déclaré aux journalistes que MFE, qui sera basée à Amsterdam, serait une plate-forme destinée à bâtir d'autres alliances européennes.

MFE va verser 100 millions d'euros de dividendes et procédera à des rachats d'actions pouvant atteindre 280 millions d'euros de titres.

Les actionnaires de Mediaset et de Mediaset Espana, qui ne veulent pas rester au sein de MFE, peuvent choisir de se retirer, mais Mediaset a précisé que cette option serait limitée.

MFE sera coté à Madrid et à Milan. La fusion sera effective au quatrième trimestre 2019. Les actionnaires de Mediaset et de Mediaset Espana se prononceront sur ce projet le 4 septembre.

"EUROFLIX"

Jusqu'à présent, les tentatives d'accords transfrontaliers visant à créer un "Euroflix" ont échoué, bloquées par le manque de synergies possibles en raison de la variété des langues et des goûts des téléspectateurs en Europe.

Mediaset et ProSieben, tout comme leurs concurrents européens RTL Group et TF1 ou encore le britannique ITV, sont confrontés à la baisse de leurs revenus publicitaires et à la concurrence des offres en streaming de Netflix et Amazon Prime.

ProSiebenSat a nié à plusieurs reprises discuter de fusion avec Mediaset.

Mediaset, dont la capitalisation boursière représente environ 3 milliards d'euros, a investi 330 millions d'euros dans ProSieben.

Le diffuseur italien a dit pouvoir lever jusqu'à un milliard d'euros pour des acquisitions et a récemment mis en place un système de fidélisation qui récompense les investisseurs à long terme en doublant leurs droits de vote.

En 2016, Mediaset a signé avec Vivendi un accord visant à bâtir un géant des médias en Europe du Sud, aux termes duquel le groupe français devait racheter à l'italien sa filiale de télévision payante, Premium.

Quelques mois plus tard, Vivendi a toutefois rompu cet accord tout en montant au capital de Mediaset et les deux groupes sont depuis engagés dans une bataille judiciaire.

L'action Mediaset a terminé en hausse de 3% à Milan, avant cette annonce qui a été faite après la clôture. A Madrid, l'action Mediaset Espana a été suspendue dans l'attente d'un communiqué. Elle progressait jusque là de 8,7%.

Mediobanca a conseillé Mediaset pour l'opération. (Avec Joern Poltz et Silvia Aloisi, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon)