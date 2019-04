Médiateur des entreprises : 3e édition de l'étude EcoVadis / Médiateur des entreprises

Communiqué de presse

3e édition de l'étude EcoVadis / Médiateur des entreprises

La France se place sur le podium du classement mondial des entreprises dans le domaine de

la responsabilité sociale et environnementale (RSE)

Paris, 17 avril 2019 - Le Médiateur des entreprises et EcoVadis dévoilent les résultats de la 3e édition de l'étude «Comparatif de la performance Responsabilité Sociale & Environnementale (RSE) des entreprises françaises avec celle des pays de l'OCDE et des BRICS»1. Au total, 20.804 entreprises - dont 2996 françaises - ont été évaluées entre 2016 et 2018, sur l'environnement, le social et l'éthique. Le baromètre révèle notamment que les entreprises françaises progressent fortement et arrivent en 3e position pour leur niveau de management de la RSE. A noter : un coup de projecteur sur les performances des entreprises du secteur des transports et de la logistique, est également proposé.

Pour Pierre PELOUZET, médiateur des entreprises « La France confirme sa progression sur les thèmes Environnement et Social et rattrape son retard sur l'éthique. Nous montons désormais sur le podium, en devenant le 3e pays dans le classement mondial. Ceci confirme le fort intêret pour les entreprises et les administrations françaises de réaliser leurs achats auprès des PME et TPE de notre pays, leur permettant ainsi de bénéficier de leur fort egagement en matière de RSE et de déployer ensemble la responsabilité sociétale des entreprises françaises. »

«Ces résultats reflètent une dynamique très positive dans laquelle sont engagées les entreprises françaises. Leurs efforts sur les thématiques RSE s'inscrivent dans la durée, les entreprises françaises gèrent leur enjeux RSE de manière de plus en plus structurée. » déclare Sylvain GUYOTON, Senior vice- président recherche d'EcoVadis.

La France se hisse à la 3e place mondiale

Avec un score moyen de 51/100 (contre 43.8/100 lors de la 1ère édition et 48.3/100 pour la 2ème), les entreprises françaises - grandes entreprises, PME et établissements de taille intermédiaire - arrivent en

3e position de l'ensemble des pays passés en revue pour leur niveau de management de la RSE.

Selon l'étude, elles ont développé le niveau « adapté » aux enjeux environnementaux et sociaux mais également sur l'éthique, thème au taux de progression le plus fort entre 2016 et 2018.

1Cette étude, réalisée tous les 2ans, exploite les données statistiques d'évaluation RSE des fournisseurs des grands groupes afin de mesurer la performance RSE des entreprises françaises, et de la comparer avec celles des pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) et des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).