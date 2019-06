Mediawan : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2019

Regulatory News:

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Mediawan s’est réunie le 4 juin 2019, à l’Hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme, sous la présidence de Pierre Lescure.

Avec 27.066.433 actions présentes ou représentées, le quorum de l’assemblée générale s’est établi à 85,227% des droits de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires tant pour ses parties ordinaires qu’extraordinaires de l’ordre du jour. L’Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux de l’exercice 2018.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de Mediawan : www.mediawan.fr

A propos de Mediawan

Mediawan a eìteì constitueì par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse et a leveì 250M€ aÌ l’occasion de son introduction sur le marcheì reìglementeì d’Euronext aÌ Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a reìaliseì huit acquisitions strateìgiques, devenant ainsi un nouvel acteur indeìpendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est preìsent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques d’animation, la distribution de contenus audiovisuels et l’eìdition de chaînes et services digitaux. Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

Eligibiliteì PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mneìmo : MDW

