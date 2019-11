Mediawan : EVOLUTION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : MONICA GALER COOPTEE, CECILE CABANIS NOMNEE VICE-PRESIDENTE

Regulatory News :

Mediawan (Paris:MDW) (mnémonique : MDW – ISIN : FR0013247137) annonce, conformément à l’information légale et règlementaire en vigueur, la cooptation de Monica Galer au Conseil de surveillance en remplacement de Rodolphe Belmer suite à sa décision de mettre fin à son mandat pour convenance personnelle.

Les membres du Conseil de surveillance de Mediawan réunis le 28 novembre 2019 ont décidé, à effet immédiat :

la cooptation temporaire de Monica Galer en qualité de membre du Conseil de surveillance, désormais constitué de 7 membres, étant précisé que cette décision fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

la nomination de Cécile Cabanis,membre du Conseilde surveillance depuisavril 2016, en qualité de Vice-Présidente du Conseil.

Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire : «Je tiens à remercier chaleureusement Rodolphe pour son accompagnement et sa contribution au développement de Mediawan depuis sa création. Nous sommes très heureux d’accueillir Monica, dont la très grande expérience dans le secteur et le profil international seront une grande valeur ajoutée pour le Groupe. Nous nous félicitons aussi d’accroître la diversité et la présence féminine au sein du Conseil. »

Monica Galer, personnalité incontournable des médias a débuté sa carrière dans l’organisation du Festival du Film de Rotterdam, puis dans la production et la distribution de films de cinéma.

En 1989, elle créée le département international de John De Mol Productions, avant de diriger les ventes internationales d'Endemol International.

Elle poursuit sa carrière chez All American Fremantle à Londres puis rejoint, à Paris, le groupe Télé Images en tant que directrice internationale des ventes.

En 2000, elle intègre FremantleMedia comme directrice générale de la filiale néerlandaise, puis occupe durant 2 années le poste de directrice générale de FremantleMedia Europe du Nord et du Sud intégrant 6 territoires dont l’Italie et l’Espagne, puis s’est vue promue en 2007 présidente de FremantleMedia France.

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé plusieurs acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques d’animation, la distribution de contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et services digitaux. Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

Éligibilité PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191129005366/fr/