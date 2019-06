Mediawan : confirme son statut de leader de la production d'animation en France selon l'étude du CNC publiée en juin 2019

Regulatory News:

Premier producteur de films et de séries animées en Europe avec son studio d’animation « On kids & family », le groupe audiovisuel Mediawan (Paris:MDW) confirme sa place de leader de l’animation en France d’après le rapport publié par le Centre National du Cinéma sur « le Marché de l’Animation en 2018 » :

« Method Animation », label du studio « On kids & family », se classe de nouveau à la première position des producteurs d’animation sur la période 2014-2018 et demeure largement en tête avec 151 heures de programmes produits.

« Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat noir » réalise la meilleure audience des séries d'animation à la télévision en 2018 avec un record historique de 1,4 million de téléspectateurs (21% de PDA 4+ enregistré le 18 novembre 2018, source Médiamétrie) et enregistre de fortes audiences sur tous les canaux de distribution comme sur Netflix, où il s'agit en mars 2019 de la première série d'animation française en consommation à la demande .

» réalise en 2018 avec un record historique de 1,4 million de téléspectateurs (21% de PDA 4+ enregistré le 18 novembre 2018, source Médiamétrie) et enregistre de fortes audiences sur tous les canaux de distribution comme sur Netflix, où il s’agit en mars 2019 de la . Après « Le Petit Prince », qui reste le plus grand succès d’animation français de la dernière décennie avec 18,2 millions d’entrées sur 66 territoires, récompensé par le César du Meilleur Film d’Animation en 2016 et le BAFTA Children’s Award en 2017, « On kids & family » affirme et illustre ses ambitions à l’international avec la sortie mondiale de « Playmobil : le film » en 2019 (en salle le 7 août en France). Projeté en ouverture du Festival d’animation d’Annecy, le film a reçu un excellent accueil du public.

Le pôle animation du groupe Mediawan a maintenu son rythme de croissance en 2018, à l’origine de la série « Arthur et les Minimoys » (Storia Productions) et avec les sorties des saisons 2 et 3 de « Miraculous », ainsi que « Zak Storm », « Robin des bois » saison 2 et Denver (On kids & family).

Les projets demeurent nombreux en 2019 avec notamment des nouveautés telles que « Power Players » et « Playmobil : le film » mais aussi à travers l’association avec l’auteur-illustrateur mondialement connu, Joann Sfar, qui s’amorcera avec la sortie en salle du long-métrage « Petit Vampire », issu du succès international de sa bande dessinée.

« Au-delà des chiffres, ce classement souligne les efforts constants de nos équipes pour continuer à exporter nos séries d’animation dans le monde entier avec le succès que l’on connait. L’apport et le soutien du groupe Mediawan s’inscrivent dans cette dynamique et vont nous permettre de conserver ce leadership tout en nous ouvrant à de nouveaux horizons. Nous allons ainsi pouvoir nous aventurer sur d’autres terrains créatifs en diversifiant nos contenus, nos formats et nos cibles, notamment en allant à la rencontre de nouveaux talents, comme nous venons de le faire en nous associant à Joann Sfar. » Aton Soumache, Président de On kids & family

Co-fondé par Aton Soumache, Dimitri Rassam et Thierry Pasquet, On kids & family est un studio européen indépendant d'envergure internationale dans la production de contenus d'animation pour les enfants et la famille, principalement des séries télévisées et des longs métrages à portée internationale. Avec près de 500 collaborateurs à Paris, Montréal, Los Angeles, Hyderabad et au Luxembourg, On kids & family fédère créateurs et partenaires du monde entier autour du développement de marques à travers différents formats : séries et longs métrages d’animation, licensing et merchandising, plateformes numériques et contenus digitaux. Le Groupe combine innovation, technologie et talents internationaux au service d'univers féériques et merveilleux pour les enfants et la famille avec ses nombreuses productions, telles LE PETIT PRINCE, MIRACULOUS, LE PETIT NICOLAS ou encore ROBIN DES BOIS, qui enregistrent des audiences record et sont devenus de grands succès internationaux. On kids & family vient d’achever, dans son studio de Montréal, son prochain blockbuster d’animation PLAYMOBIL : LE FILM réalisé par Lino Di Salvo. Premier film d’une franchise internationale et dont la sortie est prévue dans le monde entier en 2019 et en France le 7 août 2019 (Distribution Pathé). Après un rapprochement stratégique opéré en juin 2018, On kids & family a rejoint le groupe Mediawan. En savoir plus sur On kids & family : www.onkidsandfamily.com

Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé huit acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques d’animation, la distribution de contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et services digitaux. Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

